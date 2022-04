Analýza: Cloudové riešenia využíva na Slovensku len 36 % firiem

Bratislava 23. apríla (TASR) - Cloudové riešenia využíva na Slovensku len viac ako tretina firiem. SR v tejto oblasti zaostáva za väčšinou západných krajín, za európskym priemerom aj za susedným Českom. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Enehano.



Aj keď sa Slovensko v digitalizácii postupne posúva vpred, progres je podľa analýzy pomalý. Dôvodom môže byť konzervatívny prístup firiem a obavy, či je cloud bezpečný. Slovenské firmy sa však prechodu na cloudové riešenia nevyhnú. Aj Európska komisia tlačí na to, aby do konca dekády až tri štvrtiny firiem využívali služby tzv. cloud computingu. A v neposlednom rade ich k tomu privedie trh a snaha obstáť v konkurencii domácich i zahraničných firiem.



Podľa analýzy na Slovensku síce využíva cloudové riešenia len 36 % firiem, je to však o 10 % viac než to bolo v roku 2020. Spoločnosti v SR sa postupne otvárajú cloudovým riešeniam, ale ešte stále sa nedostali na úroveň priemeru Európskej únie, kde služby cloudu využíva 41 % firiem a v susednom Česku dokonca až 44 % spoločností.



"V našom regióne sú firmy stále pomerne konzervatívne. Napriek tomu je v Česku využívanie cloudových technológií omnoho rozšírenejšie ako na Slovensku. Dokonca mnohé veľké české finančné inštitúcie prevádzkujú v cloude viaceré systémy, a to vrátane takých, ktoré obsahujú osobné údaje. Na Slovensku sa ešte stále pomerne často stretávame s odmietaním cloudu najmä z pocitových a iracionálnych dôvodov," upozornil Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.



Cloudové riešenia podľa zistení spoločnosti Enehano využívajú najmä firmy, ktoré s biznisom začínajú. Od softvérových startupov cez obchodné spoločnosti až po inovatívne finančné inštitúcie. Tie siahajú po cloudových službách, pretože je to z celkového pohľadu jednoduchšie a lacnejšie.



Kým však menšie či začínajúce spoločnosti flexibilne reagujú na nové trendy a technologické novinky, inak je to vo veľkých firmách, monopoloch, finančných inštitúciách či v štátnej správe. Tam je iniciovanie akýchkoľvek zmien oveľa zdĺhavejšie.



Podľa analýzy sa mnohé firmy však v súvislosti s prechodom na cloudové riešenia obávajú, či je bezpečné využívať softvér, ktorý beží na vzdialenom zariadení alebo mať dáta uložené na druhej strane zemegule.



Enehano Solutions, s. r. o., vznikla v roku 2016 v Českej republike, obchodné zastúpenie má v USA a Škandinávii a v roku 2021 vstúpila aj na slovenský trh.