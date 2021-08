Analýza: Delta variant spomalil návrat k cestovaniu

Bratislava 21. augusta (TASR) – Delta variant nového koronavírusu spomalil návrat k cestovaniu. Akcie spoločností v cestovateľskom sektore, medzi ktoré patria napríklad siete hotelov, letiská, rezervačné stránky alebo cestovné kancelárie za posledných 12 mesiacov výrazne poklesli. Konštatuje to akciový analytik Saxo Bank Peter Garnry s tým, že neistota v dopyte po cestovaní bude pravdepodobne pretrvávať aj v roku 2022.



Príjmy leteckých spoločností v Európe na jeden kilometer podľa jeho slov pokračovali v júni v poklese a v porovnaní s minulým rokom sa znížili až o 83 %. "Diaľková doprava sa stále pohybuje na veľmi nízkych úrovniach. Dôvodom je aj delta variant, ktorý odložil oživenie cestovania. USA napríklad stále prísne dodržiavajú obmedzenia cestujúcich v leteckej doprave prichádzajúcich z Európy," poznamenal analytik.



Poukázal však na to, že nie všetky spoločnosti v cestovateľskom sektore sú v "červených číslach". Airbnb podľa Garnryho minulý týždeň potvrdilo výrazný nárast biznisu. "Aj napriek dobrým číslam platforma uznala, že delta variant zasiahne jej rezervácie a výhľad na najbližšiu budúcnosť," podotkol. Platforma podľa neho ťaží z globálneho trendu dovoleniek na krátke vzdialenosti. Súčasne tvrdí, že prenájom súkromného domu mnoho dovolenkárov považuje za menšie riziko infekcie v porovnaní s letoviskami a hotelmi.



Analytik zároveň dodal, že vyhliadky do budúcnosti zatiaľ nie sú ružové. Pandémia podľa jeho slov môže trvať až do roku 2022 a okrem cestovania bude mať v dôsledku narušenia dodávateľských reťazcov vplyv aj na samotnú ekonomiku.