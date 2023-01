ANALÝZA: Desatina Slovákov zarobila vlani menej ako 840 eur v hrubom

Bratislava 17. januára (TASR) - Najhoršie platená desatina Slovákov a Sloveniek zarobila vlani menej ako 840 eur v hrubom. Naopak, najlepšie platená desatina mala mzdu vyššiu ako 2550 eur v hrubom. Vyplynulo to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.



Najvyššie platy sú v Bratislavskom kraji, najmenej zarábajú Slováci v prešovskom regióne. Najlepšie platená desatina ľudí v Prešovskom kraji zarobí viac ako 1770 eur, v bratislavskom regióne má plat 3000 eur, čo je zhruba o 70 % viac. Výraznejšie regionálne rozdiely sú medzi zamestnancami, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Polovica vysokoškolsky vzdelaných ľudí mala vlani v Bratislavskom kraji nižší základný plat ako 1890 eur v hrubom. V Prešovskom kraji predstavoval medián 1200 eur v hrubom, v Banskobystrickom kraji to bolo 1290 eur.



Pri stredoškolskom vzdelaní bez maturity boli regionálne rozdiely o čosi nižšie. V Prešovskom kraji mali ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity základný plat 1000 eur, v bratislavskom regióne mali mzdu 1380 eur. Údaje potvrdili, že ak má človek vo svojom regióne nižšie kvalifikovanú prácu, odchod za rovnakou pozíciou do rozvinutejšieho regiónu mu nemusí priniesť výrazne vyšší plat.



Celoslovenský platový medián bol vlani na úrovni 1350 eur v hrubom. Pri porovnaní mediánov v jednotlivých krajoch sa ukázal výrazný rozdiel medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. V Bratislave a okolí zarobila polovica zamestnancov pod 1650 eur v hrubom. Po regióne hlavného mesta bol najvyšší medián v Košickom, Trnavskom a Žilinskom kraji.