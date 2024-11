Analýza: Digitálne euro môže byť pre banky v SR väčšou výzvou ako inde

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský bankový sektor je v porovnaní s inými krajinami v eurozóne viac vystavený potenciálnemu vplyvu zavedenia digitálneho eura. Dôvodom je najmä vysoká závislosť bánk na vkladoch domácností a v priemere nižšie zostatky na ich účtoch. V aktuálnom komentári na to poukázali analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Zároveň však zdôraznili, že na základe dostupných údajov sa vplyv digitálneho eura na banky v SR zatiaľ nejaví ako zásadný.



Analytici pripomenuli, že digitálne euro by malo priniesť výhody pre spotrebiteľov aj obchodníkov. Určité výhody môžu z neho vyplynúť aj pre bankový sektor, očakáva sa však, že môže byť pre banky výzvou. "Dôvodom je, že časť prostriedkov prekonvertovaných na digitálne euro bude pochádzať z vkladov v bankách. Ak by bol tento úbytok výraznejší, mohlo by to zhoršiť likvidnú situáciu bánk," upozornili. Na základe dostupných dát odhadujú, že tento presun by mohol na Slovensku predstavovať približne 5 % z celkových vkladov domácností.



Vplyv digitálneho eura na banky bude podľa ekonómov NBS závisieť od množstva faktorov, ktoré sa budú v čase meniť. "Nejde iba o nastavenie limitu na veľkosť digitálnej peňaženky, ale tiež o mieru akceptácie digitálneho eura verejnosťou a možné zmeny v platobných návykoch. Rizikom môže byť, že v prípade bankovej krízy budú ľudia vnímať digitálne euro ako bezpečný prístav a výber vkladov sa ešte zintenzívni," vysvetlili.



Analytici na základe detailných bankových údajov vyčíslili, že z celkového zostatku vkladov domácností má transakčný charakter, teda sú používané na bežné platby, približne 55 %. Pri zohľadnení zostatku maximálne 3000 eur, čo je v súčasnosti odhadovaný limit na držbu digitálneho eura, ide o 12 % z vkladov domácností. Táto časť teda podlieha riziku možného presunu do digitálneho eura, ale iba vtedy, ak by každý z klientov využil túto možnosť naplno. Po zohľadnení aktuálneho prieskumu NBS, v ktorom vyjadrilo záujem o digitálnu menu iba 42 % opýtaných, sa odhadovaný presun týka 5 % z celkových vkladov domácností.



"Z pohľadu finančnej stability je kľúčové, že odhadovaný okamžitý presun 5 % vkladov domácností nepredstavuje výrazný podiel vkladov, a preto sa neočakáva zásadný vplyv na bankový sektor. Banky aktuálne disponujú dostatočnou ziskovosťou aj likvidnými rezervami, aby tento odlev vkladov v bežných podmienkach zvládli," zhodnotili analytici NBS. Až spotrebiteľská skúsenosť s digitálnym eurom navyše určí, či z pohľadu využívania finančných aktív nahradí skôr bankové vklady alebo hotovosť.



Digitálne meny sa dajú rozdeliť na kryptomeny, ktorých ekosystém je decentralizovaný a centrálnou bankou vydávané digitálne meny (CBDC). Otázkou CBDC sa v súčasnosti zaoberá viac ako 100 centrálnych bánk, vrátane Európskej centrálnej banky (ECB). Projekt digitálneho eura je v súčasnosti v prípravnej fáze, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu dvojročnú výskumnú fázu. Jeho možné zavedenie je však stále ešte otázkou niekoľkých rokov, doplnili analytici NBS.