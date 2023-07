Analýza: Dlhy subjektov voči štátu boli ku koncu mája skoro 4 mld. eur

Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenské spoločnosti, príspevkové organizácie, ale aj obce a mestá dlhovali štátu k máju 2023 vo forme poistného, daní alebo pohľadávok viac ako 3,9 miliardy eur. Uviedol to v analýze analytik FinStat Martin Lindák.



Spresnil, že najviac dlhov pripadá voči Finančnej správe (FS) SR vo forme daní, a to viac ako 3,2 miliardy eur. Druhou v poradí je Sociálna poisťovňa (SP), ktorej firmy, organizácie a obce či mestá dlhujú viac ako 506 miliónov eur. Treťou najväčšou položkou sú dlhy voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a to viac ako 143 miliónov eur. Menej ako 54 miliónov eur dlhujú firmy a organizácie zdravotnej poisťovne Union. Zdravotná poisťovňa Dôvera od mája 2018 podľa Lindáka zoznam dlžníkov nezverejňuje.



Medzi dlžníkmi FS SR sú podľa neho najčastejšie "schránkové firmy", respektíve firmy, ktorých vlastníci sú zahraničné osoby a ktoré nemajú podnikateľskú históriu, ale spravidla jeden či dva silnejšie roky, počas ktorých pravdepodobne vykonali daňové podvody.



Priblížil, že najväčšími dlžníkmi SP sú najmä najväčšie fakultné a univerzitné nemocnice. Dlh zdravotníckych organizácií tvorí približne polovicu dlhu voči SP. Medzi najväčších dlžníkov spomedzi firiem patria rôzne spoločnosti z oblasti priemyslu a stavebníctva, keďže práve tie zamestnávajú veľký počet pracovníkov.



Zdôraznil, že dlžníkmi zdravotných poisťovní sú prevažne spoločnosti z maloobchodu, veľkoobchodu alebo priemyslu. Medzi najväčších dlžníkov však patrí nezisková organizácia alebo jedno z bratislavských súkromných gymnázií.



Dodal, že z hľadiska právnej formy sú najväčšími dlžníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným (sumárny dlh 3,241 miliardy eur). Druhou v poradí sú živnosti (348,83 milióna eur). Treťou najzastúpenejšou právnou formou sú príspevkové organizácie (312,13 milióna eur), medzi ktoré patria hlavne nemocnice.