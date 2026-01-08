< sekcia Ekonomika
Analýza: Do komerčných nehnuteľností sa investovalo 929 miliónov eur
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Objemy investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku v roku 2025 dosiahli 929 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 73 %. Ide o druhý najlepší rok v histórii slovenského trhu s komerčnými nehnuteľnosťami, informovala vo štvrtok o výsledkoch analýzy za minulý rok konzultačná spoločnosť CBRE.
„Ďalším pozitívom je fakt, že z hľadiska pôvodu investorov išlo o jeden z najpestrejších rokov, nakoľko u nás investovali investori z ďalších ôsmich krajín okrem Slovenska,“ uviedol obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.
Investičné prostredie podľa analýzy po dvoch slabších rokoch výrazne ožilo. Už začiatkom roka 2025 investori realizovali viacero významných transakcií, ktoré presunuli z konca roka 2024. Práve prvý kvartál bol s podielom 42 % najaktívnejším obdobím roka. Celkovo sa v roku 2025 uskutočnilo 25 transakcií, o jednu viac než v roku 2024. Priemerná veľkosť transakcie vzrástla z 22,4 milióna eur v roku 2024 na 37,1 milióna eur v roku 2025, čo poukazuje na rast väčších investícií.
Najnovšie dáta CBRE ukázali, že najviac sa investovalo do maloobchodných nehnuteľností, a to 46 %. „Rok 2025 bol pre maloobchodný sektor mimoriadne úspešný, keďže sa celkový objem v rámci tohto sektora vyšplhal až na 430 miliónov eur a prekonal doposiaľ historicky najlepší rok 2016. Výraznou mierou k tomu prispeli predaje troch nákupných centier v Bratislave a ďalšie predaje maloobchodných portfólií v rámci ostatných miest naprieč Slovenskom,“ priblížil Procházka.
Na druhom mieste sa umiestnil logistický sektor s podielom 37 % a na treťom kancelársky sektor so 16 %. Zvyšné percento skončilo v rezidenčnom sektore.
Slovenskí a českí investori mali na celkovom investičnom objeme do komerčných nehnuteľností spoločný podiel 61 %. Bol o niečo vyšší ako v roku 2024, zároveň sa výrazne zvýšil aj celkový objem realizovaných investícií.
„Teší nás, že tuzemský kapitál má silné zastúpenie, ale v roku 2025 sme videli, že Slovensko je zaujímavé aj pre investorov z krajín ako Švajčiarsko, Belgicko a USA. V roku 2025 zaujal slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami aj investorov zo Singapuru a zaznamenali sme aj prvú investičnú transakciu zo susedného Maďarska,“ dodal Procházka.
Z hľadiska regionálneho rozloženia investícií sa už tradične darilo najviac Bratislavskému kraju, v ktorom sa preinvestovalo približne 50 % z celkového objemu investícií.
CBRE Group so sídlom v Dallase (USA) je svetovo najväčšou poradenskou spoločnosťou v oblasti realitných služieb a investícií (na základe výnosov z roku 2024). CBRE pôsobí na Slovensku od roku 2001, v súčasnosti má viac ako 400 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Na Slovensku manažuje viac ako 900.000 štvorcových metrov priestorov v 63 komerčných objektoch.
