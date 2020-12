Analýza: Do pozornosti investorov sa bude viac dostávať aj vesmír

Bratislava 25. decembra (TASR) – V poslednom období sa do pozornosti investorov čoraz častejšie dostávajú investície ako zelené energie, robotika, umelá inteligencia či e-športy a videohry. Novým sektorom, ktorý bude v najbližších rokoch pútať čoraz viac pozornosti, je vesmír. Počet aktívnych satelitov by sa mal do roku 2028 zvýšiť až trojnásobne. Segment vesmírneho sektora tak v najbližších rokoch môže akcelerovať, uviedol analytik spoločnosti Across Dominik Hapl.



"Hlavným segmentom je rast satelitov na obežnej dráhe Zeme. Aktuálne sa na orbite nachádza 6000 satelitov, z ktorých je 2500 v stálej prevádzke a zvyšok len putuje vesmírom ako zastaraný a nefunkčný odpad. Do roku 2028 by počet aktívnych satelitov mal narásť o viac ako 300 % na takmer 10.000 kusov," vysvetlil Hapl. Viac ako 60 % satelitov sa v súčasnosti využíva na komunikáciu a prenos informácií. Približne 20 % sa využíva na sledovanie počasia a posledných 20 % na vojenské účely, sledovanie hraníc a GPS lokalizáciu. V budúcnosti sa plánuje prenos internetu práve cez využívanie satelitov na orbite, čo podľa Hapla predstavuje obrovský potenciál.



Nevýhodou sú však stále pomerne vysoké vstupné náklady na vývoj a výskum v danom segmente. To sa však podľa analytika pred desiatimi rokmi hovorilo aj o elektrických autách alebo solárnej energii. Popredné investičné banky ako J. P. Morgan, Goldman Sachs alebo UBS hovoria o vesmírnom sektore ako o multimiliardovom ekosystéme v horizonte desiatich až 20 rokov. "Na tejto ceste ostáva veľa premenných od rýchlosti pokroku až po množstvo neočakávaných udalostí, akou bol v tomto roku COVID-19," tvrdí Hapl. Vo vesmírnom biznise dominujú podľa analytika USA. Firmy zo Spojených štátov vlastnia takmer 50 % satelitov pôsobiacich na zemskom orbite. Čína vlastní 13 %, Rusko, Veľká Británia a Japonsko majú spolu 14-percentný podiel a ostatných 24 % pripadá zvyšku sveta.



Ďalším sľubným odvetvím sú komerčné lety do vesmíru a vesmírny turizmus. Banka UBS v minuloročnej správe odhaduje, že vesmírny cestovný ruch, a to tak suborbitálny, ako aj orbitálny, má do roku 2030 potenciálnu trhovú hodnotu tri miliardy USD (2,45 miliardy eur).



(1 EUR = 1,2239 USD)