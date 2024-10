Analýza: Do pracovného trhu SR sú najviac zapojení päťdesiatnici

Bratislava 27. októbra (TASR) - Do slovenského pracovného trhu sú najviac zapojení päťdesiatnici. Aspoň cent zarobilo v minulom roku vyše 79 % obyvateľov Slovenska narodených v roku 1973. V aktuálnom prehľade ekonomického diania na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Vo svojej analýze skúmal intenzitu zapojenia obyvateľov do ekonomiky podľa veku a pohlavia, a to na základe dát Sociálnej poisťovne. Porovnal počet žien a mužov, ktorí majú aktívny príjem, s celkovým počtom obyvateľov v danom veku. Ten zahŕňa nielen ekonomicky aktívnych ľudí, ale napríklad aj pasívnych ľudí bez práce, zdravotne znevýhodnených či obyvateľov, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí.



"Do 20 rokov života je zapojenie žien a mužov takmer rovnaké. Rozdiel spôsobený materstvom narastá do 30 rokov, keď je najväčší, pracuje vtedy 75 % mužov a 56 % žien. Potom sa zmenšuje až do vyrovnania vo veku 42 - 44 rokov," priblížil inštitút.



Zapojenie do práce následne rastie až do veku 50 rokov. Neskôr podľa ISA klesá, najrýchlejšie okolo 63. roku, kedy najviac ľudí odchádza do dôchodku. "V dôchodkovom veku pracuje o niečo viac mužov ako žien. Aspoň polovica populácie pracuje vo veku 19 - 62 rokov," doplnil inštitút.