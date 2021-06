Analýza: Domácností s osamelým rodičom je málo

Bratislava 2. júna (TASR) – Slovensko má jeden z najnižších počtov domácností, ktoré tvorí osamelý rodič s dieťaťom alebo deťmi, majú zhruba deväťpercentný podiel na všetkých domácnostiach. Ich životné podmienky sú však jedny z najhorších, prihoršila im aj pandémia nového koronavírusu. Vyplýva to z analýzy Lenky Buchlákovej z FinGO.sk.



Údaje Eurostatu ukazujú, že vlani bolo v 27 krajinách Európskej únie (EÚ) takmer 200 miliónov domácností, z ktorých 29 % mali deti žijúce s nimi. Asi 14 % domácností s deťmi (7,8 milióna) tvorili osamelí rodičia, na celkovom počte domácností tvorili takéto rodiny štvorpercentný podiel. Na Slovensku ich je deväť percent, čo je zhruba 58.000 rodín. Dáta z Eurostatu tiež hovoria, že tejto skupine ľudí vlani klesli príjmy zhruba o desať percent.



"Najmä slobodné matky patria u nás do najohrozenejšej skupiny. V prípade, že sa naskytne nečakaná finančná situácia alebo finančné výdavky, len malá skupina žien dokáže utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré sa pokladá z pohľadu financií za najnáročnejšie," okomentovala Buchláková s tým, že mnohé takéto rodiny sa tak ocitajú na hranici chudoby. Osamelých otcov s dieťaťom z celkového počtu takýchto rodín je okolo desiatich percent.



"Evidujeme čoraz viac slobodných rodičov, ktorí sa aj v dôsledku pandémie prepadávajú do chudoby. Ide najmä o domácnosti na východe a strede Slovenska," podotkla Buchláková a dodala, že celkovo najväčší počet chudobných ľudí je v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.



Údaje zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR a Eurostatu naznačujú, že nadpolovičná väčšina (57 %) domácností s osamelým rodičom má problém čeliť nečakaným situáciám ako sú oprava práčky, dlhodobejšia PN, strata zamestnania. Pätina takýchto rodín má nedoplatky za energie a desatina si nemôže dovoliť počítač.



Buchláková na porovnanie dodala, že podiel domácností s osamelým rodičom sa v jednotlivých krajinách EÚ líši. Najväčšie podiely sú vo Švédsku (34 %), Dánsku (29 %), Estónsku (28 %), Lotyšsku a Litve (obe 25 %) či vo Francúzsku (21 %). Naopak, lepšie než Slovensko sú na tom Chorvátsko (5 %), Rumunsko (7 %) či Fínsko (8 %). Zhruba rovnaké podiely ako Slovensko majú Grécko, Malta, Poľsko, Španielsko a Slovinsko.