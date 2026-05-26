< sekcia Ekonomika
Analýza: Dopravné projekty spomaľuje nedostatočná projektová príprava
Väčšina oslovených stavebných spoločností neočakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch výraznú zmenu v objeme dopravných infraštruktúrnych zákaziek.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. mája (TASR) - Zdĺhavé povoľovacie procesy, nedostatočné financovanie zo strany štátu a nedostatočná projektová príprava patria k hlavným prekážkam realizácie veľkých projektov dopravnej infraštruktúry. Hlavné bariéry sú primárne vo verejnom sektore a nie v stavebných firmách, ukázala polročná analýza slovenského stavebníctva, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci s viac ako stovkou stavebných a projektových firiem.
Väčšina oslovených stavebných spoločností neočakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch výraznú zmenu v objeme dopravných infraštruktúrnych zákaziek. Bez zmeny ho predpokladá 59 % firiem, rast očakáva 27 % respondentov, ktorí v priemere počítajú so zvýšením objemu zákaziek o 13 %.
„Projekty sa často zdržujú ešte pred samotnou realizáciou, čo komplikuje plánovanie, financovanie aj dlhodobé investície do techniky a ľudí. Veľkou témou je aj kontinuita verejných investícií. Trh potrebuje stabilné projektové pipeline (model riadenia projektových činností), nie nárazové investičné vlny,“ upozornil riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.
Ak by sa podľa neho zrýchlilo povoľovanie, zlepšila koordinácia medzi jednotlivými úradmi a posilnila kvalita projektovej prípravy, malo by to na celý sektor výrazne väčší dosah ako akékoľvek krátkodobé stimuly.
Sektor dopravnej infraštruktúry podľa analýzy vníma 59 % firiem ako skôr nestabilný, 17 % ako výrazne nestabilný a 24 % ako skôr stabilný. Očakávania budúceho vývoja zaťažuje zvýšená miera neistoty, firmy pri plánovaní a rozhodnutiach kladú väčší dôraz na riadenie rizík spojených hlavne s prípravou a financovaním projektov.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček potvrdil, že proces od začatia projektu po príchod stavebných mechanizmov na stavbu je na Slovensku pomerne komplikovaný a časovo náročný. „V každom konaní plne rešpektujeme práva a právom chránené záujmy všetkých dotknutých účastníkov konania. Avšak to má vplyv na čas a realizáciu diela. Slovensko je hornatá krajina, čo komplikuje výstavbu nových diaľnic,“ priblížil. Ako dodal, výrazne by pomohlo pokračovanie modernizácie legislatívy, pričom pozitívom je napríklad zákon o strategických investíciách.
Prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik poukázal na to, že zdĺhavé povoľovania a nedostatočná technická pripravenosť projektov pred vyhlásením verejných obstarávaní vplývajú na prieťahy v súťažiach a kapacitné obmedzenia verejných investorov.
„Významnú úlohu opäť zohrávajú aj aktuálne cenové nárasty kľúčových stavebných materiálov a komplikované odsúhlasovanie cenových zmien. Kľúčovým riešením je systematické posilnenie fázy prípravy projektov, stabilné dlhodobé plánovanie investícií a dôsledné uplatňovanie v zahraničnej praxi osvedčených štandardizovaných zmluvných a obstarávacích mechanizmov,“ dodal Kováčik.
Neistota, ako sa bude ďalej vyvíjať geopolitická situácia na Blízkom východe, podľa technického riaditeľa a konateľa spoločnosti Strabag Branislava Lukáča komplikuje nastavenie úrovne cenových ponúk. „Je pre nás náročné nastaviť ceny tak, aby sme boli konkurencieschopní a zároveň pokryli riziko vyšších cien, ktoré sa nebudú dať kompenzovať štandardnou valorizáciou,“ vysvetlil.
Väčšina oslovených stavebných spoločností neočakáva v nasledujúcich 12 mesiacoch výraznú zmenu v objeme dopravných infraštruktúrnych zákaziek. Bez zmeny ho predpokladá 59 % firiem, rast očakáva 27 % respondentov, ktorí v priemere počítajú so zvýšením objemu zákaziek o 13 %.
„Projekty sa často zdržujú ešte pred samotnou realizáciou, čo komplikuje plánovanie, financovanie aj dlhodobé investície do techniky a ľudí. Veľkou témou je aj kontinuita verejných investícií. Trh potrebuje stabilné projektové pipeline (model riadenia projektových činností), nie nárazové investičné vlny,“ upozornil riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.
Ak by sa podľa neho zrýchlilo povoľovanie, zlepšila koordinácia medzi jednotlivými úradmi a posilnila kvalita projektovej prípravy, malo by to na celý sektor výrazne väčší dosah ako akékoľvek krátkodobé stimuly.
Sektor dopravnej infraštruktúry podľa analýzy vníma 59 % firiem ako skôr nestabilný, 17 % ako výrazne nestabilný a 24 % ako skôr stabilný. Očakávania budúceho vývoja zaťažuje zvýšená miera neistoty, firmy pri plánovaní a rozhodnutiach kladú väčší dôraz na riadenie rizík spojených hlavne s prípravou a financovaním projektov.
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček potvrdil, že proces od začatia projektu po príchod stavebných mechanizmov na stavbu je na Slovensku pomerne komplikovaný a časovo náročný. „V každom konaní plne rešpektujeme práva a právom chránené záujmy všetkých dotknutých účastníkov konania. Avšak to má vplyv na čas a realizáciu diela. Slovensko je hornatá krajina, čo komplikuje výstavbu nových diaľnic,“ priblížil. Ako dodal, výrazne by pomohlo pokračovanie modernizácie legislatívy, pričom pozitívom je napríklad zákon o strategických investíciách.
Prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik poukázal na to, že zdĺhavé povoľovania a nedostatočná technická pripravenosť projektov pred vyhlásením verejných obstarávaní vplývajú na prieťahy v súťažiach a kapacitné obmedzenia verejných investorov.
„Významnú úlohu opäť zohrávajú aj aktuálne cenové nárasty kľúčových stavebných materiálov a komplikované odsúhlasovanie cenových zmien. Kľúčovým riešením je systematické posilnenie fázy prípravy projektov, stabilné dlhodobé plánovanie investícií a dôsledné uplatňovanie v zahraničnej praxi osvedčených štandardizovaných zmluvných a obstarávacích mechanizmov,“ dodal Kováčik.
Neistota, ako sa bude ďalej vyvíjať geopolitická situácia na Blízkom východe, podľa technického riaditeľa a konateľa spoločnosti Strabag Branislava Lukáča komplikuje nastavenie úrovne cenových ponúk. „Je pre nás náročné nastaviť ceny tak, aby sme boli konkurencieschopní a zároveň pokryli riziko vyšších cien, ktoré sa nebudú dať kompenzovať štandardnou valorizáciou,“ vysvetlil.