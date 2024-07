ANALÝZA: Dovolenku plánuje v tomto roku realizovať vyše 80 % opýtaných

Bratislava 2. júla (TASR) - Dovolenku plánuje v tomto roku realizovať viac ako 80 % opýtaných, z toho v zahraničí má záujem stráviť voľné chvíle 38 % ľudí. Uviedol to v analýze Tomáš Boháček, analytik 365.bank. Jednoznačná odpoveď na to, ako sa najlepšie prepraviť do svojej cieľovej dovolenkovej destinácie, môže byť podľa neho pre každého cestovateľa iná.



"Vplyv má totiž nielen nákladovosť či čas strávený na ceste, ale aj dostupnosť spojov, kvalita infraštruktúry, množstvo prestupov a prestojov, pravdepodobnosť možných neočakávaných problémov (meškanie, dopravné zápchy), ale aj osobné individuálne faktory, ktoré niekedy dokážu prevážiť aj nad ostatnými argumentmi," zdôraznil Boháček.



"Pokiaľ chceme ísť na dovolenku autom, je najvhodnejšie mať naftový motor, ešte lepšie elektromobil či hybrid. Platí, že pri ceste na juhovýchod Európy sú ceny (pohonných látok) nižšie. Naopak, v takom Taliansku si priplatíme za benzín, naftu aj elektrinu," podčiarkol analytik finančný aspekt dovolenky.



"Ak je naša destinácia do 700 km od domova, je najvhodnejšie pre štvorčlennú rodinu využiť vlastné auto. Ak cestujeme do cieľa so vzdialenosťou 1000 km a viac, sú úspory cesty autom nižšie a radšej by sme zvolili lietadlo. Cesta vlakom a autobusom je vhodná, najmä ak nemáme/nechceme alebo si netrúfame ísť vlastným dopravným prostriedkom," dodal analytik 365.bank.