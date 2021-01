Analýza: Druhá vlna pandémie zvyšuje počty ľudí bez práce

Bratislava 21. januára (TASR) – V decembri 2020 dosiahla celková miera nezamestnanosti na Slovensku úroveň 8,4 %, čo je zvýšenie oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.). Počet nezamestnaných narástol zhruba o 3500 osôb. Miera nezamestnanosti tak už štvrtý mesiac po sebe rastie a prekonala úroveň z júla 2020, keď dosiahla svoje maximum po prvej vlne pandémie nového koronavírusu. V priemere sa zvýšila miera nezamestnanosti v roku 2020 o 1,5 p. b. na 7,6 %. Dáta teda ukazujú, že druhá vlna pandémie zvyšuje počty ľudí bez práce. Uviedli to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) v rýchlom komentári.



"Počet nezamestnaných pokračoval v raste. V decembri, po prechodnom novembrovom poklese, vzrástol počet novo zaevidovaných uchádzačov o zamestnanie," komentovali analytici ÚMS. Podľa evidencie posledného zamestnania pred zaradením vzrástol počet ľudí, ktorí prišli zo stavebníctva či dopravného sektora. "Tretí mesiac po sebe rastie počet osôb, ktoré pracovali pred zaevidovaním vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení," konkretizovali analytici.



Na druhej strane, z detailných štatistík vyplýva, že naďalej klesá odtok z evidencie – či už do zamestnania alebo z iného dôvodu. "To znamená, že stále menej osôb sa z evidencie úradov práce dokáže umiestniť na trhu práce," vysvetľujú analytici ÚMS.



Ako zhrnuli v komentári, za celý vlaňajšok dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,6 %. Na trhu práce sa teda prejavil vplyv pandémie i reštriktívnych opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu. Počty dlhodobo nezamestnaných Slovákov vlani začali opäť rásť po niekoľkoročnom poklese od roku 2013. "Okrem pokračujúcich reštriktívnych obmedzení by sa mali odraziť v pokračujúcom raste počtu nezamestnaných v 1. štvrťroku aj viaceré ohlásené hromadné prepúšťania," predpovedajú analytici ÚMS.