Dvojnásobná sadzba superodpočtu zvýšila záujem firiem

Bratislava 17. októbra (TASR) - V zozname subjektov uplatňujúcich si superodpočet za rok 2020 pribudlo po odložených daňových priznaniach 266 subjektov, ktoré spolu čerpali trojnásobok objemu superodpočtu ako 140 subjektov v prvom zozname. Firmy a ostatné spoločnosti si spoločne uplatnili už takmer 160 miliónov eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili viac ako 33 miliónov eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"Kým priebežné výsledky z prvého zverejneného zoznamu subjektov čerpajúcich superodpočet v roku 2020 nenasvedčovali veľkému záujmu, druhý zoznam doplnený o uplatnené superodpočty v odložených daňových priznaniach už priniesol optimistickejšie výsledky," konštatuje finančná analytička CRIF SK Jana Šnircová. Analýza vychádza z informácií zverejnených 30. júna a 29. septembra 2021. Aj v tomto prípade ide zatiaľ len o predbežné výsledky, ktoré budú doplnené ešte o daňové priznania s odkladom až do konca septembra.



V počte subjektov uplatňujúcich si superodpočet aj v objeme uplatneného superodpočtu už výsledky prekročili štatistiky predchádzajúcich rokov. Napríklad za rok 2019 dosiahla celková výška uplatneného superodpočtu necelých 120 miliónov eur. Výška priemerného superodpočtu za rok 2020 vyše 390.000 eur tiež prekonala doterajšiu úroveň, s výnimkou roku 2018, kedy sa prejavil vplyv dominantného čerpateľa – U. S. Steel Košice. Ten v roku 2018 pri 100-percentnej sadzbe čerpal takmer štvornásobne viac superodpočtu ako doterajší líder za rok 2020 pri sadzbe 200 %.



Najvyšší superodpočet, a to vo výške 12,4 milióna eur si za minulý rok uplatnila spoločnosť Continental Matador Rubber, superodpočet viac ako 10,4 milióna eur eviduje Plastic Omnium Auto Exteriors a necelých 8,1 milióna eur Continental Automotive Systems Slovakia. Do prvej desiatky sa dostali iba firmy so superodpočtom nad tri milióny eur.



Odpočet nákladov na výskum a vývoj za rok 2020 mohol prvýkrát dosiahnuť až dvojnásobok hodnoty všetkých nákladov, ktoré daňové subjekty na vlastné výskumno-vývojové aktivity v tomto roku vynaložili. Okrem toho mohli odpočet ešte navýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. To všetko za predpokladu, že na tieto projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja.