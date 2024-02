Analýza: Ekonomika SR môže v priestupný rok vyprodukovať 22 mil. eur

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenská ekonomika môže za jeden februárový deň navyše v priestupný rok vyprodukovať necelých 22 miliónov eur, čo prispeje k rastu hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 0,02 %. V aktuálnej analýze to vyčíslil analytik 365.bank Tomáš Boháček. Každý štvrtý rok má február namiesto tradičných 28 až 29 dní, takým rokom je aj 2024.



Analytik tento rast "navyše" vyčíslil z údajov rastu HDP upraveného o sezónne efekty za časové obdobie posledných sedem rokov, čo je priemerná dĺžka ekonomického cyklu. Zároveň z výpočtu vylúčil obdobia vysokej fluktuácie údajov, a to rok začiatku pandémie covidu a rok obnovy po pandémii.



"Z ekonomického pohľadu dokážu z dňa navyše získať tí, pre ktorých je efektívna hodnota priamo úmerná trvaniu času. Víťazmi sú tak poskytovatelia služieb a pracovníci za časovú taxu, zvlášť ak pripadne priestupný deň na pracovný," priblížil Boháček. Ako príklad uviedol profesie ako murári, inštalatéri, opatrovatelia, lektori, taxi vodiči a podobní pracovníci. Títo pôsobia najčastejšie ako živnostníci, a tak si zarobia v priestupnom roku o jeden deň mzdy navyše za odpracovaný čas, čím sa zvýši ich celkový ročný príjem.



"Hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia si účtujú poplatky za noc, teda v priestupnom roku získajú o jeden deň v roku príjmov z poskytnutých služieb viac. Dopravné a prepravné spoločnosti vedia poskytovať svoje služby o deň dlhšie v roku, čím sa logicky zvyšujú aj ich zárobky," doplnil analytik.



Naopak, priestupný rok mierne negatívne ovplyvní priemernú mzdu zamestnancov. Typický zamestnanec je odmeňovaný v priemere za odpracovanie 261 dní v riadnom roku, v tom priestupnom sa priemer zvyšuje na 262 dní. "Pre zamestnanca, ktorý zarába úroveň priemernej mzdy na Slovensku, teda za minulý rok približne 16.600 eur ročne, sa tento príjem premieta do dennej mzdy na úrovni 63,60 eur, resp. 63,36 eur v priestupnom roku," vyčíslil Boháček. Priemerný denný zárobok sa im tak zníži o 24 eurocentov.



Určitú výhodu môžeme podľa analytika v priestupnom roku získať aj nepriamym spôsobom. "Ktokoľvek z nás s mesačnou permanentkou alebo preukazom verejnej dopravy získa "bezplatný" deň používania. Ak navštevuje fitness, dostane deň navyše na spálenie nejakých kalórií. Nevýhody dňa navyše zahŕňajú dodatočné náklady na spotrebu paliva, energií, či jedla," doplnil Boháček.