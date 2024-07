ANALÝZA: Ekonomiky by mali v tomto aj budúcom roku rásť o necelé 3 %

Bratislava 11. júla (TASR) - Ekonomiky krajín strednej a východnej Európy (SVE), ktoré sú súčasťou EÚ, by mali v tomto roku vzrásť o 2,7 % a v roku 2025 o 2,9 %. Odhadujú to analytici medzinárodnej bankovej skupiny UniCredit v aktuálnom vydaní ich pravidelného ekonomického prehľadu CEE Quarterly. Do sledovanej skupiny krajín zaraďujú Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.



"Najväčšou hnacou silou rastu bude naďalej súkromná spotreba, pričom v tomto roku prispejú k rastu aj verejné investície, zatiaľ čo oživenie kapitálových výdavkov sa očakáva v roku 2025. Čistý vývoz nepodporí hospodársky rast skôr ako v budúcom roku," priblížil hlavný ekonóm UniCredit pre strednú a východnú Európu Dan Bucsa. Kúpna sila domácností v tomto regióne by mala v 2. polroku 2024 aj v roku 2025 naďalej rásť.



Analytici zároveň upozornili, že krajiny ako Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Turecko budú musieť znížiť svoje rozpočtové deficity, hranicu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) však aj tak nedosiahnu. V ostatných krajinách SVE sú podľa nich fiškálne riziká obmedzené. "V prípade, že nedôjde k sprísneniu fiškálnej politiky, vidíme riziko zníženia ratingu štátu v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku," varovali ekonómovia.



Predpokladajú, že centrálne banky majú v roku 2024 opatrnejší postoj v dôsledku pretrvávajúcich inflačných tlakov v prostredí uvoľnenej fiškálnej politiky a silného spotrebiteľského dopytu. Na druhej strane, trhy v súčasnosti podľa nich možno podceňujú počet znížení sadzieb v roku 2025, kedy budeme svedkami približovania k cieľovým sadzbám v aktuálnom menovom cykle.



Medzi hlavné riziká prognózy zaraďujú analytici napríklad zastavenie energetickej transformácie v strednej Európe, politické boje odďaľujúce prijatie eura v Bulharsku, zaostávanie niektorých krajín SVE v dvojrýchlostnej Európe, ale aj slabé snahy v oblasti prijímania reforiem pred očakávaným demografickým prepadom na konci desaťročia.