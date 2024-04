Analýza: Ekonomiky regiónu SVE porastú v tomto roku asi o 2,6 %

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ekonomiky strednej a východnej Európy (SVE) porastú v tomto roku asi o 2,6 % a v nasledujúcom roku o tri percentá. Západný Balkán porastie mierne rýchlejšie. Uviedol to v hlavný ekonóm medzinárodnej bankovej skupiny UniCredit Dan Bucsa v aktuálnom vydaní ekonomického prehľadu CEE Quarterly.



"Súkromná spotreba domácností pravdepodobne povedie k oživeniu rastu, k čomu prispeje rýchlejší rast reálnych miezd, rastúce pôžičky a vládne transfery," uviedol Bucsa s tým, že druhým najväčším motorom rastu budú verejné investície. Dynamiku hrubého domáceho produktu (HDP) budú podľa neho v tomto roku brzdiť čisté vývozy.



Ekonómovia podľa UniCredit očakávajú v tomto a nasledujúcom roku rozpočtové deficity v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Česku a Srbsku nižšie ako tri percentá HDP. Deficity vyššie ako päť percent sú očakávané na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Turecku.



Dynamika rozširovania EU sa podľa ekonóma zrýchľuje, pričom západný Balkán bude pravdepodobne profitovať pod podmienkou realizácie reforiem. Dodal, že prístupový proces by tiež mohol byť dobrým znamením pre zvýšenie ratingu.



"Stabilné kapitálové toky pokryjú deficit bežného účtu vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy okrem Bosny a Hercegoviny, Rumunska a Turecka, kde dodatočné financovanie bude pochádzať z medzinárodných finančných inštitúcií, štátnych zahraničných pôžičiek a súkromných pôžičiek zo zahraničia," uzavrel Bucsa.