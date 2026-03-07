< sekcia Ekonomika
ANALÝZA: EÚ musí o konkurencieschopnosti nielen diskutovať, musí konať
"Európa o konkurencieschopnosti už dlhý čas najmä diskutuje, ale reálne výsledky stále neprichádzajú,“ priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Bratislava 7. marca (TASR) - Ak chce Európska únia (EÚ) svoju konkurencieschopnosť obnoviť, musí prestať len diskutovať a musí začať konať. Uviedli to pre TASR oslovené slovenské zamestnávateľské zväzy v súvislosti s februárovým neformálnym samitom EÚ o konkurencieschopnosti v Belgicku na zámku Alden Biesen.
„Klub 500 víta, že lídri EÚ opäť diskutujú o konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Problém však je, že Európa o konkurencieschopnosti už dlhý čas najmä diskutuje, ale reálne výsledky stále neprichádzajú,“ priblížil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Upozornil, že od prezentácie správy o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti Maria Draghiho prešli takmer dva roky a od prijatia viacerých akčných plánov Európskej komisie viac než rok. „Napriek tomu sa situácia európskeho priemyslu nezlepšuje. Namiesto konkrétnych opatrení stále sledujeme najmä ďalšie stretnutia, diskusie a deklarácie,“ podčiarkol.
Zdôraznil, že európsky priemysel pritom čelí čoraz väčšiemu tlaku. Vysoké ceny energií, rastúca regulačná záťaž a neistota v energetickej politike výrazne oslabujú konkurencieschopnosť výroby v Európe. Najnovší vývoj na Blízkom východe navyše prináša riziko ďalšieho dramatického rastu cien ropy, plynu a následne aj elektriny, pričom Európa zatiaľ neprichádza s jasnými a rýchlymi riešeniami.
Ak chce EÚ svoju konkurencieschopnosť skutočne obnoviť, musí podľa Gregora prestať len diskutovať a začať konať. Európsky priemysel potrebuje predovšetkým stabilné a dostupné ceny energií, výrazné zníženie regulačnej záťaže a predvídateľné podnikateľské prostredie.
Klub 500 zároveň upozornil, že otázka energetickej bezpečnosti sa stáva čoraz naliehavejšou. Situácia, keď ani ropa, ktorú má Slovensko zazmluvnenú a ktorá môže prúdiť ropovodom ešte do konca budúceho roka, v praxi netečie, ukazuje na vážne nedostatky v energetickej politike EÚ. „Ak Európa nedokáže zabezpečiť stabilné dodávky energií pre svoj priemysel, ide o priame ohrozenie jej hospodárskej stability a konkurencieschopnosti,“ dodal Gregor.
Ani podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR už nemôže EÚ strácať čas ďalšími diskusiami, ale mala by pristúpiť k reálnym, hmatateľným krokom čo najskôr. „Akékoľvek kroky smerujúce k zjednodušeniu v súčasnosti nadmerne regulovaného prostredia EÚ vítame, treba ich však urobiť hneď,“ doplnila Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ.
„Je potrebné otvorene konštatovať, že európske firmy dlhodobo strácajú náskok voči globálnym konkurentom, a to aj v dôsledku zbytočných byrokratických prekážok, ktoré si sami kladieme a sťažujeme si nimi podnikanie. Posilnenie konkurencieschopnosti európskych podnikov musí byť jasnou prioritou európskej agendy,“ poznamenala.
Podľa slov generálneho sekretára Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka je slovenská ekonomika silne exportná a ak sa zhoršujú podmienky pre priemysel v Európe, vplyvy sa veľmi rýchlo prejavia aj na pracovných miestach a investíciách na Slovensku.
„Európa má stále problém premeniť strategické diskusie na konkrétne rozhodnutia. Preto bude kľúčové, aby témy, ktoré na (neformálnom) samite zazneli - znižovanie byrokracie, dostupná energia, investície a dokončenie jednotného trhu - neostali len v politických deklaráciách, ale aby sa premietli do konkrétnych legislatívnych a politických krokov v najbližších rokoch,“ uzavrel Hosták.
Lídri členských krajín EÚ sa 12. februára stretli v Belgicku na neformálnom samite o konkurencieschopnosti. Cieľom rokovaní, ktoré inicioval predseda Európskej rady António Costa, bolo ovplyvniť preorientovanie hospodárskej politiky eurobloku v čase, keď narastá tlak na európsku konkurencieschopnosť a Únia sa chce odbremeniť od strategických závislostí od tretích krajín.
