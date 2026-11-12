< sekcia Ekonomika
Analýza: Firmy v SR rastú pomalšie, investujú menej,no držia ziskovosť
Slovenským firmám sa darí udržiavať ziskovosť aj napriek čoraz náročnejšiemu ekonomickému prostrediu. Ich rast však stráca dynamiku a investičná medzera voči zahraničiu pretrváva.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenským firmám sa darí udržiavať ziskovosť aj napriek čoraz náročnejšiemu ekonomickému prostrediu. Ich rast však stráca dynamiku a investičná medzera voči zahraničiu pretrváva, respektíve sa dokonca zväčšuje. V relatívnom porovnaní k tržbám investujú iba polovicu z toho, čo svet, krajiny strednej a východnej Európy (CEE) a EÚ. Vyplýva to z tretieho ročníka štúdie Slovensko v číslach, ktorú pripravilo KPMG na Slovensku v spolupráci s portálom FinStat. Štúdia analyzovala viac ako 15.000 slovenských spoločností a ich výsledky porovnala s EÚ, CEE a svetom.
V piatich z ôsmich sledovaných sektorov sa v roku 2025 tempo rastu tržieb medziročne znížilo a väčšina sektorov nedokázala rásť nad úroveň inflácie. Na druhej strane je zadlženie firiem stále nízke, a to nemusí byť zlá štartovacia čiara na skúšanie nových projektov, ktoré povedú k rastu.
Spomaľovanie rastu sa v jednotlivých sektoroch prejavuje rozdielne. Automobilový priemysel zaznamenal v roku 2025 pokles tržieb o 2,5 %, pričom ide o druhý rok poklesu po sebe. Spotrebné výrobky a služby sa dostali do mierneho mínusu na úrovni 0,2 % a výnosy bánk po dvoch rokoch výrazného rastu klesli o 3,8 %.
Výnimkou zostáva napríklad zdravotníctvo, kde tržby vzrástli o 6 %, teda nad úroveň inflácie, či IT a komunikačné služby s rastom 4,5 %. Energetika sa po výraznom prepade v predchádzajúcom roku stabilizovala a jej tržby vzrástli o 0,7 %.
„Slovenské firmy vstupujú do obdobia, keď je rast čoraz náročnejší. Na podnikateľské prostredie vplýva kombinácia slabšieho ekonomického rastu, geopolitickej neistoty a ďalších nákladových tlakov. Zaujímavé však je, že napriek spomaleniu tržieb si firmy zatiaľ dokážu udržať relatívne stabilnú ziskovosť. Otázkou zostáva, ako dlho bude tento stav udržateľný,“ povedal Karol Balco, partner v KPMG na Slovensku zodpovedný za oceňovanie a finančné modelovanie.
Napriek slabšiemu rastu tržieb sa slovenským firmám zatiaľ darí chrániť svoju ziskovosť. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zostal v roku 2025 vo väčšine sledovaných sektorov bez výrazných výkyvov. Napríklad v energetike zostala EBITDA marža na úrovni 11,7 %, v IT a komunikačných službách dokonca vzrástla z 9,4 % na 10,3 %. V automobilovom priemysle sa znížila len mierne z 5,4 % na 5,2 %.
Výraznejšou výzvou zostáva investičná aktivita. Celkový medián kapitálových výdavkov slovenských spoločností predstavoval v roku 2025 približne 1,6 % tržieb, zatiaľ čo v CEE, EÚ a vo svete sa porovnateľný ukazovateľ pohyboval približne medzi 3 až 4 %. Medziročne zároveň celkový objem investícií analyzovanej vzorky slovenských spoločností klesol z 12,9 miliardy eur na 11,9 miliardy eur. Celkový objem firemného financovania prostredníctvom dlhopisov a bankových úverov sa medzi rokmi 2020 a 2025 zvýšil o 7 %, teda menej ako kumulatívna inflácia za rovnaké obdobie. Viac ako polovica spoločností analyzovaných v štúdii pritom nemá dlh.
Aj v prostredí slabšieho rastu a nízkej investičnej aktivity sa dajú identifikovať oblasti s potenciálom ďalšieho rozvoja. Medzi perspektívne segmenty patria najmä obranný priemysel, energetika a moderná infraštruktúra, zdravotná a seniorská starostlivosť či umelá inteligencia a automatizácia.
V piatich z ôsmich sledovaných sektorov sa v roku 2025 tempo rastu tržieb medziročne znížilo a väčšina sektorov nedokázala rásť nad úroveň inflácie. Na druhej strane je zadlženie firiem stále nízke, a to nemusí byť zlá štartovacia čiara na skúšanie nových projektov, ktoré povedú k rastu.
Spomaľovanie rastu sa v jednotlivých sektoroch prejavuje rozdielne. Automobilový priemysel zaznamenal v roku 2025 pokles tržieb o 2,5 %, pričom ide o druhý rok poklesu po sebe. Spotrebné výrobky a služby sa dostali do mierneho mínusu na úrovni 0,2 % a výnosy bánk po dvoch rokoch výrazného rastu klesli o 3,8 %.
Výnimkou zostáva napríklad zdravotníctvo, kde tržby vzrástli o 6 %, teda nad úroveň inflácie, či IT a komunikačné služby s rastom 4,5 %. Energetika sa po výraznom prepade v predchádzajúcom roku stabilizovala a jej tržby vzrástli o 0,7 %.
„Slovenské firmy vstupujú do obdobia, keď je rast čoraz náročnejší. Na podnikateľské prostredie vplýva kombinácia slabšieho ekonomického rastu, geopolitickej neistoty a ďalších nákladových tlakov. Zaujímavé však je, že napriek spomaleniu tržieb si firmy zatiaľ dokážu udržať relatívne stabilnú ziskovosť. Otázkou zostáva, ako dlho bude tento stav udržateľný,“ povedal Karol Balco, partner v KPMG na Slovensku zodpovedný za oceňovanie a finančné modelovanie.
Napriek slabšiemu rastu tržieb sa slovenským firmám zatiaľ darí chrániť svoju ziskovosť. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) zostal v roku 2025 vo väčšine sledovaných sektorov bez výrazných výkyvov. Napríklad v energetike zostala EBITDA marža na úrovni 11,7 %, v IT a komunikačných službách dokonca vzrástla z 9,4 % na 10,3 %. V automobilovom priemysle sa znížila len mierne z 5,4 % na 5,2 %.
Výraznejšou výzvou zostáva investičná aktivita. Celkový medián kapitálových výdavkov slovenských spoločností predstavoval v roku 2025 približne 1,6 % tržieb, zatiaľ čo v CEE, EÚ a vo svete sa porovnateľný ukazovateľ pohyboval približne medzi 3 až 4 %. Medziročne zároveň celkový objem investícií analyzovanej vzorky slovenských spoločností klesol z 12,9 miliardy eur na 11,9 miliardy eur. Celkový objem firemného financovania prostredníctvom dlhopisov a bankových úverov sa medzi rokmi 2020 a 2025 zvýšil o 7 %, teda menej ako kumulatívna inflácia za rovnaké obdobie. Viac ako polovica spoločností analyzovaných v štúdii pritom nemá dlh.
Aj v prostredí slabšieho rastu a nízkej investičnej aktivity sa dajú identifikovať oblasti s potenciálom ďalšieho rozvoja. Medzi perspektívne segmenty patria najmä obranný priemysel, energetika a moderná infraštruktúra, zdravotná a seniorská starostlivosť či umelá inteligencia a automatizácia.