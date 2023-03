Analýza: Fúzie a akvizície neplánuje odložiť 60 % výkonných riaditeľov

Bratislava 6. marca (TASR) - Na globálnej úrovni čelia fúzie a akvizície rizikám, ale v druhej polovici roka 2023 sa očakáva zvýšenie ich aktivity. Ako udáva analýza poradenskej spoločnosti PwC, stane sa tak snahou investorov a riadiacich pracovníkov vyvážiť riziká s dlhodobými stratégiami transformácie podnikov. Z analýzy vyplýva, že až 60 % výkonných riaditeľov neplánuje v roku 2023 odkladať transakcie, hoci je globálna transakčná aktivita naďalej poznačená makroekonomickou nestabilitou.



Globálny trh fúzií a akvizícií podľa analýzy čelil v roku 2022 náročnému vývoju, keď objem a hodnota fúzií a akvizícií klesli z rekordne vysokých hodnôt - dvojciferný pokles zaznamenali napríklad v USA a Číne. Podľa partnera spoločnosti PwC Slovensko Pavla Pravdu neplánuje v nasledovných 12 mesiacoch odkladať fúzie a akvizície až 66 % výkonných riaditeľov v strednej a východnej Európe. "Pre lídrov v našom regióne je energetická nezávislosť jednou z najvyšších priorít. Aj z toho dôvodu sa príležitosti na investície otvárajú napríklad v oblasti alternatívnych zdrojov energie," konštatoval.



Globálna aktivita v oblasti fúzií a akvizícií sa v roku 2022 líšila podľa regiónov. V roku 2022 sa uskutočnilo viac transakcií v regióne Stredného východu a Afriky (EMEA) ako v regiónoch Ameriky a Ázijsko-pacifického regiónu (APAC) aj napriek vyšším nákladom na energie a regionálnej nestabilite. Poukazuje to na posun investorov pri hľadaní príležitostí a rastu na iné trhy.



Analytici upozornili, že spoločnosti, ktoré sa snažia získať prístup na ázijské trhy, sa pri hľadaní investičných príležitostí čoraz viac pozerajú mimo Číny, najmä do krajín južnej Ázie, Japonska či Indie. Tá sa stáva čoraz atraktívnejšou destináciou pre investície a v hodnote transakcií - v regióne sa umiestnila na druhom mieste za Čínou.



Konflikty a ekonomické problémy však nemajú rovnaký vplyv na všetky odvetvia. Príležitosti na fúzie a akvizície vytvoria podľa PwC v tomto roku rýchlo sa rozvíjajúce odvetvia, ako napríklad telekomunikácie, nové technológie (napr. metaverzum), či vývoj videohier.



Ako uvádza Brian Levy zo spoločnosti PwC US, teraz nie je vhodný čas sa od fúzií a akvizícií odkloniť. "Za predpokladu, že spoločnosti majú dobre premyslené stratégie a prístup na uskutočnenie transformačných transakcií, ktoré budú formovať ich podnikanie a prispejú k ich dlhodobejšiemu úspechu, tak súčasný trh môže byť vhodnou príležitosťou na fúzie a akvizície," konštatoval. Malcom Lloyd z PwC Spain dodal, že hnacou silou rýchlych technologických zmien v oblasti finančných služieb je konkurencia, ktorú predstavujú fintech spoločnosti.



Fúzie a akvizície je súhrnné označenie transakcií súvisiacich so zlučovaním pôvodne samostatných podnikov. K najhlavnejším dôvodom na fúziu a akvizíciu patria reštrukturalizácia subjektov, zlepšenie platobnej bilancie, získanie väčšieho podielu na trhu a podobne.