ANALÝZA: Globálne ceny akcií klesli v apríli o 3,9 %

Bratislava 5. mája (TASR) - Globálne ceny akcií klesli v apríli o 3,9 %, čo bolo z veľkej časti spôsobené očakávaniami trhu, že úrokové sadzby zostanú na vyšších úrovniach dlhšie, a to najmä v USA. Vyplýva to z analýzy Saxo Bank.



Hlavnú časť negatívnej výkonnosti spôsobil americký trh, ktorý klesol o 4,2 %, kde investori zreálnili očakávania ohľadne poklesu úrokových sadzieb. V Európe sa výkonnosť znížila o 1,4 %, keďže nálada investorov sa zhoršila.



"Časť z toho možno tiež pripísať očakávaniam vyšších alebo dlhšie stabilných sadzieb. Ani výsledková sezóna v Európe nebola taká silná ako v USA, čo tiež mohlo stlačiť akciový index. To by sa mohlo v máji zlepšiť," uviedol Soren Otto Simonsen zo Saxo Bank.



Ázia medzimesačne klesla o 1,5 % najmä pre negatívny výkon v Japonsku, ktoré tvorí takmer 35 % indexu. Japonsko aj Čína boli v centre pozornosti diskusií o potenciálnych menových intervenciách.



Japonský akciový trh má za sebou ťažký mesiac s veľkou volatilitou okolo jenu, čo znamená, že index Nikkei uzatvoril mesiac s poklesom takmer 4 %. Čína sa na druhej strane teší pozitívnemu sentimentu. Čínsky index Hang Seng za mesiac vzrástol o viac ako 7 %, čo prispelo k celkovému pozitívnemu výkonu rozvíjajúcich sa trhov a k nárastu o 0,3 % ako jediného regiónu.