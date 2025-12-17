< sekcia Ekonomika
ANALÝZA: Globálny trh s plynom vstupuje do obdobia výrazných zmien
Dopyt po plyne bude podľa analytikov v nasledujúcom desaťročí rásť najmä v Ázii, Severnej Amerike a na Blízkom východe.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Globálny trh so zemným plynom vstupuje do obdobia výrazných zmien, ktoré ovplyvňujú jeho ďalší vývoj. Napriek rastúcemu podielu obnoviteľných zdrojov energie zostáva zemný plyn významným pilierom energetickej bezpečnosti a stabilizačný prvok energetických mixov. Poukázal na to v aktuálnej kvartálnej správe analytický think-tank Rady slovenských exportérov (RSE) Export Analytica.
„Európa dnes stojí pred novou energetickou realitou. Zemný plyn bude aj v nasledujúcich rokoch zohrávať významnú úlohu pri zabezpečení stability dodávok a konkurencieschopnosti energetiky v meniacom sa geopolitickom prostredí,“ zhodnotil predseda Export Analytica Peter Blaškovitš.
Dopyt po plyne bude podľa analytikov v nasledujúcom desaťročí rásť najmä v Ázii, Severnej Amerike a na Blízkom východe. „Obchod so skvapalneným zemným plynom (LNG) sa naďalej rozširuje a trh sa postupne diverzifikuje smerom k novým regiónom a dodávateľom,“ priblížil analytik thin-tanku Filip Šandor.
Pripomenul, že v roku 2024 sa LNG stal dominantnou formou medzinárodného obchodu s plynom, keď tvoril 55 % celkového objemu. Rast globálneho dopytu po energiách je podľa správy poháňaný najmä rastúcou spotrebou elektriny, vrátane rozvoja umelej inteligencie a dátových centier.
Európska únia zároveň pokračuje v diverzifikácii dodávok a znižovaní závislosti od ruského plynu. „EÚ urýchlene rozširuje LNG infraštruktúru a čoraz väčšiu časť dopytu pokrýva dovozom LNG zo Spojených štátov amerických,“ doplnil Šandor.
Správa poukazuje aj na rastúci význam strednej Európy v novej severo-južnej energetickej osi. „Energetická geografia Európy sa mení a pre strednú Európu to predstavuje riziko aj príležitosť posilniť svoju úlohu v energetickej bezpečnosti EÚ,“ uzavrel analytik.
