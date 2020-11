Analýza: HoReCa, služby a transport pocítia koronakrízu najviac

Bratislava 11. novembra (TASR) – Segment HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne), služby a transport pocítia koronakrízu najviac. Prebytok voľných, menej kvalifikovaných síl ešte vzrastie. Bude to dôsledok nielen prepúšťania firiem, ale aj návratu pracovníkov zo zahraničia. Niektorým odvetviam ako automotive však budú kvalifikovaní ľudia chýbať. Konštatuje to spoločnosť Elanor Slovakia, ktorá poskytuje outsourcing mzdových a administratívnych personálnych služieb.



Najhoršie účinky koronakrízy sa podľa spoločnosti prejavia v prvej polovici budúceho roka. "Pracovný trh už teraz pociťuje rastúci prebytok nižšie kvalifikovaných ľudí aj v odboroch, v ktorých sa nevyučili. Markantne vzrastá počet ľudí v sektore HoReCa, ktorí v ňom pracovali aj v zahraničí, no keďže je to jeden z najdotknutejších segmentov vo svete, ich prebytok je nielen v zahraničí, ale tiež u nás. Po návrate domov sa ani tu nebudú mať veľkú šancu v ňom zamestnať," upozornil výkonný riaditeľ Elanor Slovakia Ivan Zizič.



Strata zákaziek, trhu aj tržieb spôsobí podľa Ziziča ťažkosti a prepúšťanie naprieč sektormi. "Na trhu sa objaví enormné množstvo zamestnancov, ktorí nebudú mať prácu. Nateraz sú najkritickejšie spomínaný sektor HoReCa, turizmus, služby, medzinárodná doprava a ďalšie," dodal. Mnohí zamestnanci budú musieť podľa neho reprofilizovať svoje pracovné zručnosti do iných odvetví, v ktorých je však tiež otázne, či budú potrebovať ďalších nových zamestnancov.



"Paradoxom je kontinuálny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre sektor automotive, kde sa v dôsledku prvej vlny takmer eliminoval podiel zahraničných pracovníkov pracujúcich v SR," skonštatoval Zizič. Aj napriek nadbytku domácej pracovnej sily tak bude toto odvetvie podľa neho zápasiť s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. "Otázny bude záujem pracovnej sily sa rekvalifikovať na tento odbor a zároveň záujem zamestnávateľov o túto časovo a odborne náročnú transformáciu," poznamenal výkonný riaditeľ spoločnosti.



Niektoré sektory však podľa jeho slov pandémia negatívne neovplyvní. Zizič priblížil, že ide predovšetkým o odvetvia, ako napríklad farmaceutický a potravinársky priemysel, predaj tovaru v drogériách alebo rovnako aj odvetvia, ktoré ponúkajú nástroje na digitalizáciu, automatizáciu a e-commerce.



Reakcia firiem na karanténne opatrenia sa však podpisuje pod znižovanie administratívnych pozícií v spoločnostiach. "Mnohé pracovné miesta v administratíve už v blízkej budúcnosti úplne zaniknú. V lepšom prípade dôjde k ich zlúčeniu alebo ich nahradeniu externou spoločnosťou poskytujúcou odborné služby. Tretím faktom je výrazná digitalizácia a automatizácia vo firmách," podotkol Zizič.