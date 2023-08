Analýza: Hydinárom vlani stúpli tržby aj ziskové marže

Bratislava 15. augusta (TASR) - Minulý rok ako úspešný môžu hodnotiť aj chovatelia hydiny. Na jednej strane im pomohol rast cien ich výstupov, teda slepačích vajec a hydinového mäsa, na druhej strane ich trápili rastúce ceny krmív. Napriek tomu sa im podarilo zvýšiť zisky a ziskové marže. Uviedol to v analýze analytik FinStatu Martin Lindák.



Celkové tržby firiem v danom sektore boli podľa Lindáka minulý rok necelých 249 miliónov eur a dosiahli medziročný nárast o 28,9 %. Prvých 15 najväčších spoločností malo tržby viac ako 191 miliónov eur, čo podľa neho poukazuje na vysokú koncentrovanosť sektora.



Spresnil, že napriek rastúcim nákladom spoločnosti zvýšili svoje zisky a v konečnom dôsledku aj ziskové marže. Kým v roku 2021 mali z každého zarobeného eura čistý zisk necelý jeden eurocent, v minulom roku to bolo necelých 5 eurcentov.



Zdôraznil, že firmám na ceste k vyšším ziskovým maržiam pomohli najmä dotácie. Hoci rastúce ceny mäsa a vajec zabezpečili firmám vyššie tržby, rástli aj ceny krmív, ktoré sú ich hlavnou nákladovou položkou.



Lindák upozornil, že najväčšou spoločnosťou hydinárskeho odvetvia je Farma HYZA, ktorá patrí do portfólia skupiny Agrofert Andreja Babiša.



Dodal, že v odvetví chovu hydiny na Slovensku podniká len o niečo viac než sto firiem. Chovatelia sa v zásade venujú dvom hlavným činnostiam, a to chovu nosníc, ktorých vajcia následne predávajú, alebo chovu hydiny na mäso. V prvej činnosti podniká tržbami druhá najväčšia spoločnosť Novogal, a. s., ktorej hlavným zdrojom príjmov je predaj vajec. V druhej činnosti podniká spoločnosť Farma HYZA, a. s. Tá väčšinu chovu posúva materskej spoločnosti HYZA, a. s., ktorá je spracovateľom a výrobcom hydiny a hydinových mäsových výrobkov.