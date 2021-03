Analýza: Iba štvrtina spoločností platí štátu daň z pridanej hodnoty

Bratislava 25. marca (TASR) - Iba niečo cez 230.000 podnikateľov na Slovensku je registrovaných na odvádzanie dane z pridanej hodnoty (DPH). Celkový počet firiem, štátnych inštitúcií, organizácií, samospráv či rôznych podnikateľských foriem nezapísaných v obchodnom registri je pritom na Slovensku takmer 900.000. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode A Dun & Bradstreet Company.



"Celkovo je na Slovensku k začiatku februára 2021 registrovaných 230.879 podnikateľov pravidelne odvádzajúcich zo svojej činnosti DPH, čo je 25,79 percenta z celkového počtu 895.284 podnikateľských subjektov na našom trhu. Zákonná povinnosť pritom vzniká každému podnikateľovi, ktorého obrat za posledný kalendárny rok presiahne výšku 49.790 eur," uviedla analytička Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petra Štěpánová.



Najviac platcov DPH je podľa Štěpánovej v Bratislavskom kraji, a to 67.656, čo je necelá tretina z celého počtu 213.822 tamojších firiem a v Nitrianskom kraji, kde daň odvádza 27.591 alebo 26 % všetkých firiem. Nasledujú Košický a Trnavský kraj, v ktorých podniká 25 percent platcov DPH, a to 22.638 firiem v Trnavskom a 23.946 podnikateľských subjektov v Košickom kraji. Najmenej podnikateľov, ktorí sú registrovaní ako platcovia dane z pridanej hodnoty, je už dlhodobo v Prešovskom kraji, a to 20,9 % alebo 23.037.



Až polovica platcov DPH pritom pripadá na spoločnosti s ručením obmedzeným. Ide dovedna o 157.000 firiem. "Je to logické, keďže ide o najvyužívanejšiu právnu formu podnikania. Za eseročkami nasledujú živnostníci. Na DPH je ich aktuálne registrovaných niečo málo cez 52.000, čo je však len 13 % zo všetkých živnostníkov na Slovensku," spresnila Štěpánová. Pomer počtu živnostníkov k pomeru tých, ktorí platia DPH sa za posledné dva roky znížil. DPH platí aj 4559 akciových spoločností, teda necelá polovica z ich celkového počtu.