Analýza: Inflácia by mala aj v lete zostať na nízkych úrovniach

Bratislava 24. júna (TASR) - V máji tohto roka ceny tovarov a služieb na Slovensku medziročne vzrástli o 2,2 %. Oproti aprílu sa inflácia mierne zrýchlila, avšak naďalej ide o jednu z jej najnižších úrovní za posledné tri roky. Tempo zdražovania v krajine by sa malo na obdobne nízkych úrovniach držať aj počas nasledujúcich letných mesiacov, predpokladá analytička finančnej a investičnej skupiny Wood & Company Eva Sadovská.



"Počas prázdnin si viac ako inokedy doprajeme zmrzlinu, nápoje, ovocie a zeleninu, v rámci trávenia času na dovolenke častejšie cestujeme a navštevujeme reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Za niektoré z týchto položiek zaplatíme menej ako pred rokom, za mnohé si však opäť priplatíme, avšak nie až tak výrazne ako počas uplynulých dvoch letných sezón," priblížila Sadovská.



Potraviny, po ktorých je vyšší dopyt v lete, zlacneli, nápoje sú naopak drahšie. Lacnejšia ako pred rokom je napríklad čerstvá zelenina, a to o 6,1 %, ako aj čerstvé ovocie o 2,8 %. Ceny zmrzliny taktiež výrazne poklesli o 8,4 %. Drahšie sú naopak minerálne vody, šťavy a najvýraznejší rast cien zaznamenalo nealkoholické pivo, ktorého ceny medziročne vzrástli o 6,2 %. Ceny sú vyššie aj v reštauráciách, kaviarňach, rekreačných a športových strediskách. Organizované dovolenkové zájazdy sú medziročne drahšie o 7,4 %, vyplýva z aktuálnych štatistík Eurostatu.



Súčasné ceny pohonných látok sú podobné ako vlani. "Momentálne predpokladáme, že aj počas prázdninových mesiacov by sme mohli tankovať za porovnateľné ceny ako pred rokom, teda bez výraznejších výkyvov cien," avizovala Sadovská. Na približne rovnakej úrovni zostali aj ceny vlakovej dopravy, ktorá je drahšia o 1,1 %. K výraznejšiemu zdraženiu došlo v prípade autobusov o 14,6 % a leteckej dopravy o 6,2 %.



Spomedzi obľúbených dovolenkových destinácií bol najrýchlejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov na Malte a v Španielsku, a to o 4,8 % a 4,4 %. Pohonné látky zdraželi najmä na Cypre, v Česku a Chorvátsku. V reštauráciách a kaviarňach ceny najviac, o vyše desatiny, rástli v Rumunsku a Chorvátsku. Najpomalší rast cien, vyše 3 %, sa týkal francúzskych a talianskych reštaurácií. Ubytovanie najviac zdraželo v Chorvátsku o 14,7 %, v Portugalsku o 13,4 % a v Českej republike o 10,8 %. Najpomalší rast cien v tejto oblasti evidovali na Malte a vo Francúzsku, a to o 1,4 % a 2,8 %.