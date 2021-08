Analýza: Investície do vesmírnej ekonomiky rastú

Bratislava 2. augusta (TASR) - Investície do vesmírnej ekonomiky rastú. Vyplýva to z globálnej štúdie poradenskej spoločnosti BDO.



Podľa štúdie sa úžitok z rozvoja vesmírnej ekonomiky dotýka najmä piatich kľúčových oblastí, medzi ktoré patrí vesmírna ťažba, poľnohospodárstvo, transport, vesmírna infraštruktúra a turistika.



Vesmírna ekonomika by mala už do 30 rokov zaznamenať rapídny nárast. Vybudovať sa majú vesmírne stanice na ťažbu asteroidov, vesmírne energetické sústavy, ktoré budú 24 hodín denne zásobovať domácnosti na Zemi čistou energiou, na Mesiaci vzniknú permanentné základne a rozvoj zaznamená vesmírna turistika.



Pokrok vo vesmírnych aktivitách by mal podľa štúdie ovplyvniť aj pozemské fungovanie. Lietadlá na diaľkové lety by mali nahradiť kozmické lode a pokrokové poľnohospodárske technológie prispôsobené náročným vesmírnym podmienkam by mali umožniť dosiahnuť vysoké výnosy aj v období sucha.



"S nevyhnutnosťou technologizácie procesov, novými druhmi výroby, typmi rizík a príležitostí sa v našom biznise stretávame čoraz častejšie. Ekonomika sa transformuje a ak si chceme udržať našu konkurencieschopnosť, musíme transformovať aj naše služby. Rastúca vesmírna ekonomika je faktor, ktorý nemôžeme pri tvorbe stratégie nechať bez povšimnutia," uviedol k potrebe transformácie biznisu partner BDO Peter Gunda.



Investície do vesmírnych aktivít rastú podľa analýzy aj zo strany slovenských firiem a start-upov. Podľa slov Jakuba Kapuša, predsedu Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), záujem slovenských podnikov o výzvy PECS, ktoré vyhlasuje európska Výskumná agentúra, výrazne rastie spolu s kvalitou predkladaných projektov.



"Snažíme sa, aby Slovensko nezaostávalo a nastúpilo na rozbehnutý vlak. Bohužiaľ, firmy a start-upy nedostávajú na Slovensku potrebnú podporu, často preto odchádzajú napríklad do Českej republiky, ktorá je plným členom ESA (Európska vesmírna agentúra) a prevádzkuje niekoľko biznisinkubátorov určených priamo na podporu start-upov vyvíjajúcich alebo už využívajúcich vesmírne technológie," uviedol Kapuš.