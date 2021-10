Investori sa spoliehajú na vysoký dopyt po cestovaní

Bratislava 17. októbra (TASR) – Spoločnosti podnikajúce v cestovnom ruchu patrili v roku 2020 k najzasiahnutejším častiam ekonomiky aj akciových trhov. Obmedzenia počas pandémie výrazne znížili dopyt po cestovaní. Vakcíny to však pomohli opäť rozbehnúť, a tak bolo odvetvie cestovného ruchu v septembri jediným "tematickým košom", ktorý rástol napriek rastúcim cenám komodít. Konštatuje to hlavný akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.



Vybrané akciové tituly cestovného ruchu podľa jeho slov vzrástli ku koncu septembra o 6,3 %, pričom ostatné oblasti boli záporné. Investori očakávajú, že dopyt po cestovaní výrazne prevýši ponuku, čo "dláždi cestu" k vysokým maržiam. "Investori sa spoliehajú na to, že dopyt bude v kombinácii s obmedzenou ponukou leteckých spoločností taký vysoký, že cestovné spoločnosti budú schopné získať cez vyššie ceny aj výrazne vyššie marže," tvrdí Garnry.



Najväčšou hrozbou je podľa neho energetická kríza a s ňou vyššie ceny komodít, ktoré budú istý čas na marže tlačiť. "Okrem toho očakávame aj tlak na rast miezd nižších príjmových skupín. Vzhľadom na to, že v cestovnom ruchu je veľké množstvo zamestnancov, ktorí spadajú do tejto kategórie, rast miezd predstavuje zvýšené riziko," dodal analytik s tým, že istá dávka skepticizmu tak pretrváva naďalej.