Analýza: Investovanie do podielových fondov je stále populárne
Objem ich aktív v tomto roku rastie a postupne atakuje hranicu 12 miliárd eur.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Investovanie do podielových fondov si naďalej udržiava svoju popularitu. Objem ich aktív v tomto roku rastie a postupne atakuje hranicu 12 miliárd eur. Z dlhodobého hľadiska pritom najvyššiu výnosnosť dosahujú akciové a realitné fondy, ktoré zároveň dokážu držať krok s infláciou. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička investičnej skupiny Wood & Company.
Spresnila, že analytici Wood & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) Index slovenského investora (ISI 100). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov. Index sa prepočítava na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota ISI 100 je datovaná k 1. januáru 2017.
Priblížila, že na konci 3. štvrťroku 2025 bola hodnota ISI evidovaná na úrovni 137,53. Investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 37,53 %. Zjednodušene povedané, 10.000 eur investovaných v úvode roka 2017 malo na konci tretieho kvartálu 2025 hodnotu 13.753 eur.
Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to podľa nej nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 50,5 %. Dôvodom je podľa Sadovskej najmä rekordne rýchle (dvojciferné) tempo zdražovania v krajine počas rokov 2022 a 2023, keď sa hodnota ISI 100 dostala pod úroveň kumulovanej inflácie. V treťom štvrťroku 2025 rástla výnosnosť podielových fondov podstatne rýchlejšie ako ceny tovarov a služieb v krajine.
Doplnila, že najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od začiatku roka 2017 do konca 3. štvrťroka 2025) na úrovni 97,9 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 8,1 % p. a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 36,8 % a ročný výnos 3,6 % p. a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 23,6 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 2,5 % p. a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 10,2 % (anualizovaný 1,1 % p. a.), dlhopisové fondy sa po rokoch straty dostali do plusu s kumulovaným výnosom 3,9 % (anualizovaným 0,4 % p. a.).
Ani vysoká inflácia či turbulencie na finančných trhoch by z dlhodobého hľadiska nemali podľa analytičky byť dôvodom stratových portfólií. „Ak ‚priemerní investori‘ do podielových fondov už osem a trištvrte roka nedokážu pokoriť infláciu, tak pravdepodobne niekde robia chybu. Ich investície do podielových fondov by mali byť vyskladané efektívnejšie a dlhodobo im prinášať vyššie výnosy,“ dodal Maroš Ďurik z Wood & Company.
