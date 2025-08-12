< sekcia Ekonomika
Analýza: Jazdené autá sa na Slovensku predávajú lacnejšie ako v ČR
Slovenský trh je pritom oproti českému rozmanitejší z hľadiska modelov. Desať najpredávanejších si tu nárokuje len 25,51 % trhu, zatiaľ čo v Česku ide o 31,34 %.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Priemerná cena ojazdených áut dosiahla v prvých šiestich mesiacoch na Slovensku 11.500 eur, čo je zhruba o 420 eur menej ako v Českej republike. Z hľadiska nájazdu mali autá na slovenskom trhu najazdené v priemere o 4000 kilometrov viac, keď vykazovali 149.000 km, no zároveň bol ich priemerný vek o tri mesiace nižší a dosiahol 9,5 roka. V utorok o tom informovala spoločnosť Cebia, ktorá sa zaoberá monitorovaním trhu ojazdených automobilov a preverovaním histórie vozidiel.
Lehota predaja týchto áut bola na Slovensku v priemere 61 dní, čo bolo o šesť dní menej ako v Českej republike. „Autá sú v Česku drahšie, ponuka širšia a ľudia dlhšie vyberajú,“ okomentoval situáciu riaditeľ Cebia Martin Pajer. Vyšší nájazd automobilov predávaných na slovenskom trhu podľa neho môže ukazovať na častejšie stáčanie tachometrov v Českej republike oproti Slovensku aj preto, že priemerný vek predávaných áut bol na Slovensku nižší.
Významný rozdiel bol v starobe ojazdených áut, ktoré boli do oboch krajín dovezené v tomto roku. Podiel automobilov starších ako desať rokov bol v Česku takmer 50 %, zatiaľ čo na Slovensku predstavoval podiel takýchto áut len 29,84 %. Pokiaľ ide o dovezené osobné ojazdené vozidlá staršie ako 15 rokov, ich podiel v rámci tohtoročných dovozov predstavoval v Českej republike 23,54 %, zatiaľ čo na Slovensku len 13,85 %, teda zhruba o desať percentuálnych bodov menej.
Hlavným dôvodom, prečo sa na Slovensko dovážajú mladšie a drahšie vozidlá, je podľa Pajera registračný poplatok pri prvej registrácii vozidla na Slovensku, a teda aj pri registrácii dovezeného ojazdeného vozidla zo zahraničia.
Slovenský trh je pritom oproti českému rozmanitejší z hľadiska modelov. Desať najpredávanejších si tu nárokuje len 25,51 % trhu, zatiaľ čo v Česku ide o 31,34 %.
Rozdiel existuje aj v zastúpení vozidiel podľa pohonu. V Českej republike sa predáva podstatne väčšie percento áut s motorom na benzín (ČR 46,55 %, SR 37,44 %). Väčšie zastúpenie ostatných typov pohonov (okrem stlačeného zemného plynu) má Slovensko. Autá na naftu sú tu stále veľmi žiadané, pretože ich podiel medzi predávanými ojazdenými vozidlami predstavoval tento rok 55,08 %, zatiaľ čo v Česku 47,20 %. „Treba dodať, že aj keď je v Česku ich podiel v porovnaní nižší, aj tu sa najčastejšie predávajú vozidlá na naftu, hoci sú vozidlá na benzín v tesnom závese,“ dodal Pajer.
Jazdené vozidlá čisto na elektrinu dosiahli na Slovensku podiel predaja 2,57 %, zatiaľ čo v Česku zaujímali len 1,95 % ponuky. Viac sa na Slovensku predávali aj elektrohybridy, ktoré tu boli zastúpené z 3,33 %, zatiaľ čo v Česku len z 2,66 %.
Lehota predaja týchto áut bola na Slovensku v priemere 61 dní, čo bolo o šesť dní menej ako v Českej republike. „Autá sú v Česku drahšie, ponuka širšia a ľudia dlhšie vyberajú,“ okomentoval situáciu riaditeľ Cebia Martin Pajer. Vyšší nájazd automobilov predávaných na slovenskom trhu podľa neho môže ukazovať na častejšie stáčanie tachometrov v Českej republike oproti Slovensku aj preto, že priemerný vek predávaných áut bol na Slovensku nižší.
Významný rozdiel bol v starobe ojazdených áut, ktoré boli do oboch krajín dovezené v tomto roku. Podiel automobilov starších ako desať rokov bol v Česku takmer 50 %, zatiaľ čo na Slovensku predstavoval podiel takýchto áut len 29,84 %. Pokiaľ ide o dovezené osobné ojazdené vozidlá staršie ako 15 rokov, ich podiel v rámci tohtoročných dovozov predstavoval v Českej republike 23,54 %, zatiaľ čo na Slovensku len 13,85 %, teda zhruba o desať percentuálnych bodov menej.
Hlavným dôvodom, prečo sa na Slovensko dovážajú mladšie a drahšie vozidlá, je podľa Pajera registračný poplatok pri prvej registrácii vozidla na Slovensku, a teda aj pri registrácii dovezeného ojazdeného vozidla zo zahraničia.
Slovenský trh je pritom oproti českému rozmanitejší z hľadiska modelov. Desať najpredávanejších si tu nárokuje len 25,51 % trhu, zatiaľ čo v Česku ide o 31,34 %.
Rozdiel existuje aj v zastúpení vozidiel podľa pohonu. V Českej republike sa predáva podstatne väčšie percento áut s motorom na benzín (ČR 46,55 %, SR 37,44 %). Väčšie zastúpenie ostatných typov pohonov (okrem stlačeného zemného plynu) má Slovensko. Autá na naftu sú tu stále veľmi žiadané, pretože ich podiel medzi predávanými ojazdenými vozidlami predstavoval tento rok 55,08 %, zatiaľ čo v Česku 47,20 %. „Treba dodať, že aj keď je v Česku ich podiel v porovnaní nižší, aj tu sa najčastejšie predávajú vozidlá na naftu, hoci sú vozidlá na benzín v tesnom závese,“ dodal Pajer.
Jazdené vozidlá čisto na elektrinu dosiahli na Slovensku podiel predaja 2,57 %, zatiaľ čo v Česku zaujímali len 1,95 % ponuky. Viac sa na Slovensku predávali aj elektrohybridy, ktoré tu boli zastúpené z 3,33 %, zatiaľ čo v Česku len z 2,66 %.