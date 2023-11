Analýza: Jazdených áut na trhu stále pribúda, ich vek sa znižuje

Bratislava 7. novembra (TASR) - V inzertnej ponuke ojazdených automobiloch pribudlo medzimesačne 1366 vozidiel, pričom o 1200 eur vzrástla aj ich mediánová cena na 10.500 eur. Vekový priemer inzerovaných jazdených áut klesol o 0,9 roka na 8,7 roka, no zároveň o vyše 11.000 kilometrov narástol aj priemerný nájazd, a to na 155.000 kilometrov. Vyplýva to z analýzy celého trhu ponúkaných vozidiel, pripravenej sieťou autocentier AAA Auto.



V inzertnej ponuke pribudlo benzínových (+5,64 %) aj dieselových (+3,20 %) vozidiel, ešte výraznejší je nárast pri hybridoch (+8 %) a elektromobiloch (+20 %), výsledné počty sú však pri týchto oboch typoch pohonov nízke (1112 hybridov a 752 elektromobilov).



"Dominantou sekundárneho trhu tak zostávajú naftové vozidlá, tvoriace 53 % ponuky, benzínové autá potom 42 %. Keď sa pozrieme na údaje z celej medzinárodnej siete autocentier AAA Auto, tak tu benzínové autá tvoria 57 % predajov. Podobne, ako na celom trhu s ojazdenými autami, aj v našich autocentrách razantne rastú predaje áut na alternatívne palivá, elektromobilov sme už predali šesťkrát viac ako vlani," povedal Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Aures Holdings, ktorá spravuje aj siete AAA Auto.



Výrazne najmladšie autá sa v ponukách objavujú v Bratislave, kde ich vekový medián 4,7 roka je o šesť rokov nižší ako v iných krajoch. Inzerované vozidlá v bratislavskom regióne sú tiež výrazne drahšie, napríklad oproti Košickému kraju je to viac ako trojnásobok.



Čo sa týka najponúkanejších modelov, ich poradie je rovnaké nielen v medzimesačnom, ale aj v medziročnom porovnaní. Na prvom mieste zotrváva Škoda Octavia (3831 kusov), nasledovaná Volkswagenom Golf (2044 kusov) a Volkswagenom Passat (1956 kusov).