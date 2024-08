Analýza: Júl priniesol na Slovensku pokles v počte osobných bankrotov

Bratislava 13. augusta (TASR) - Júl 2024 priniesol v SR pokles v počte osobných bankrotov. Celkovo 756 občanov využilo inštitút osobného bankrotu, čo predstavuje po slabšom januári a marci tretí najnižší mesačný počet v tomto roku. Stabilným trendom je podiel žien vo vekovej kategórii 40 až 49 rokov, muži bankrotujú o niečo mladší. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.



"V máji spadlo do bankrotu 937 ľudí, v júni 850 a v júli 756. Aj keď celkové čísla klesajú a v niektorých mesiacoch naopak rastú, vidíme pokračovanie určitých trendov," uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF - Slovak Credit Bureau.



Z celkového počtu 756 bankrotov bolo 465 mužov a 291 žien, čo potvrdzuje dlhodobú tendenciu, že muži bankrotujú častejšie ako ženy. Podiel mužov predstavuje približne 61 % všetkých júlových bankrotov. U mužov dlhodobo dominuje veková skupina 30 až 39 rokov, čo sa potvrdilo aj v júli. V tejto vekovej kategórii bolo 141 dlžníkov. U žien je to skupina 40 až 49 rokov, ktorá bola najčastejšia v piatich zo siedmich mesiacov tohto roka. V júli to predstavovalo viac ako 30 % všetkých žien (89 dlžníčok). Tieto údaje hovoria, že finančné problémy zasahujú najmä ľudí v produktívnom veku.



Osobné bankroty sa však nevyhýbajú ani seniorom. Najstarším dlžníkom v júli bol 80-ročný muž, zatiaľ čo najstaršia žena mala 77 rokov. Už tradične je medzi bankrotujúcimi len malé množstvo vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V júli zbankrotovalo 13 vysokoškolsky vzdelaných mužov a deväť žien. Až 97 % dlžníkov bolo bez vysokoškolského vzdelania.



Z analýzy CRIF ďalej vyplýva, že 85 dlžníkov, čo predstavuje vyše 11 % z celkového počtu, boli ľudia bez domova. Bankroty postihli aj sedem manželských párov a 14 ľudí s príbuzenskými väzbami.



Z celkového množstva 756 bankrotov bolo 689 vyhlásených na majetok občanov nepodnikateľov a 67 na majetok podnikateľov. Drvivá väčšina (745) si zvolila formu konkurzu, zatiaľ čo len 11 dlžníkov sa rozhodlo pre splátkový kalendár.



Z regionálneho hľadiska dominoval už tretí mesiac po sebe a v piatich zo siedmich mesiacov tohto roka Prešovský kraj so 134 bankrotmi, nasledovaný Košickým (118) a Bratislavským krajom (108). Nitriansky kraj zaznamenal 93 bankrotov, Banskobystrický 91 a Trnavský 81. Najnižšie počty boli v Žilinskom kraji so 73 bankrotmi a v Trenčianskom kraji, ktorý zaznamenal najmenej, len 58 prípadov.



V júli bolo zrušené jedno oddlženie pre nepoctivý zámer a do Registra diskvalifikácií z rovnakého dôvodu pribudli štyria dlžníci.