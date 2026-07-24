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Analýza: Každé tridsiate predané jazdené auto je dnes elektrické
Kým v roku 2021 tvorili batériové elektrické vozidlá iba štvrť percenta (625 kusov) zo všetkých predaných jazdených áut, za prvých šesť mesiacov tohto roka sa ich podiel dostal na takmer 3,4 %.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Približne každé tridsiate predané jazdené vozidlo je dnes elektrické. Za prvý polrok 2026 sa na Slovensku predalo 7603 batériových elektrických vozidiel, o 38 % viac ako vlani. Zároveň ich priemerná cena klesla druhý rok po seba a dostala sa pod hranicu 28.000 eur. Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu, ktorú pripravili experti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna.
Kým v roku 2021 tvorili batériové elektrické vozidlá iba štvrť percenta (625 kusov) zo všetkých predaných jazdených áut, za prvých šesť mesiacov tohto roka sa ich podiel dostal na takmer 3,4 %. Výrazný rast predaja elektromobilov pritom prišiel v období, keď celý trh s jazdenými autami medziročne za prvý polrok oslabil o 13 %.
„Sledujeme, že týchto vozidiel by sa predávalo ešte viac, no na trhu ich nie je vo všeobecnosti dostatok,“ skonštatovala Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings. Priemerná cena jazdených elektrických automobilov bola v prvom polroku 27.881 eur, kým vlani to bolo 30.778 eur. Stúpol však aj počet najazdených kilometrov (km). Kým vlani to bolo 63.000 km, za prvý polrok 2026 to bolo už vyše 70.000 km. Predané elektrické vozidlá mali priemerne štyri roky, rovnako ako vlani.
Najviac jazdených elektromobilov sa v súčasnosti predáva v cenovej kategórii od 20.000 do 25.000 eur, za prvý polrok ich bolo vyše 1600. Naopak, elektromobily lacnejšie ako 4000 eur sa stávajú raritou a za prvý polrok 2026 sa ich predalo iba 27.
Na vývoji najpredávanejších modelov sa dá sledovať zvýšený záujem o rodinné autá. Najpredávanejším jazdeným elektromobilom je Tesla Model 3, tesne za ňou skončil Volkswagen ID.4, tretí bol model Škoda Enyaq, nasledoval Audi E-tron, Tesla Model Y a Volkswagen ID.3. Pred piatimi rokmi pritom dominovali na trhu najmä menšie mestské elektromobily.
Podobne sa zmenila aj skladba karosérií. „Zatiaľ čo ešte v roku 2021 tvorili SUV iba približne desatinu všetkých predaných jazdených elektromobilov, dnes už majú takmer polovicu trhu. Počet predaných elektrických SUV vzrástol z pár desiatok predaných kusov pred piatimi rokmi na aktuálnych vyše 3600 vozidiel, čo je naozaj obrovský nárast,“ priblížila Topolová.
Hatchbacky síce zostávajú druhou najobľúbenejšou kategóriou, ich zastúpenie sa však výrazne znižuje. Sedany si naďalej udržiavajú stabilnú tretiu pozíciu, štvrté sú autá typu kombi. Rastie však aj záujem o elektrické kupé, MPV či pick-upy, ktoré boli ešte pred niekoľkými rokmi na trhu prakticky neviditeľné. Rastie aj popularita 4x4. V takomto prevedení bola takmer polovica z predaných elektromobilov.
Kým v roku 2021 tvorili batériové elektrické vozidlá iba štvrť percenta (625 kusov) zo všetkých predaných jazdených áut, za prvých šesť mesiacov tohto roka sa ich podiel dostal na takmer 3,4 %. Výrazný rast predaja elektromobilov pritom prišiel v období, keď celý trh s jazdenými autami medziročne za prvý polrok oslabil o 13 %.
„Sledujeme, že týchto vozidiel by sa predávalo ešte viac, no na trhu ich nie je vo všeobecnosti dostatok,“ skonštatovala Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings. Priemerná cena jazdených elektrických automobilov bola v prvom polroku 27.881 eur, kým vlani to bolo 30.778 eur. Stúpol však aj počet najazdených kilometrov (km). Kým vlani to bolo 63.000 km, za prvý polrok 2026 to bolo už vyše 70.000 km. Predané elektrické vozidlá mali priemerne štyri roky, rovnako ako vlani.
Najviac jazdených elektromobilov sa v súčasnosti predáva v cenovej kategórii od 20.000 do 25.000 eur, za prvý polrok ich bolo vyše 1600. Naopak, elektromobily lacnejšie ako 4000 eur sa stávajú raritou a za prvý polrok 2026 sa ich predalo iba 27.
Na vývoji najpredávanejších modelov sa dá sledovať zvýšený záujem o rodinné autá. Najpredávanejším jazdeným elektromobilom je Tesla Model 3, tesne za ňou skončil Volkswagen ID.4, tretí bol model Škoda Enyaq, nasledoval Audi E-tron, Tesla Model Y a Volkswagen ID.3. Pred piatimi rokmi pritom dominovali na trhu najmä menšie mestské elektromobily.
Podobne sa zmenila aj skladba karosérií. „Zatiaľ čo ešte v roku 2021 tvorili SUV iba približne desatinu všetkých predaných jazdených elektromobilov, dnes už majú takmer polovicu trhu. Počet predaných elektrických SUV vzrástol z pár desiatok predaných kusov pred piatimi rokmi na aktuálnych vyše 3600 vozidiel, čo je naozaj obrovský nárast,“ priblížila Topolová.
Hatchbacky síce zostávajú druhou najobľúbenejšou kategóriou, ich zastúpenie sa však výrazne znižuje. Sedany si naďalej udržiavajú stabilnú tretiu pozíciu, štvrté sú autá typu kombi. Rastie však aj záujem o elektrické kupé, MPV či pick-upy, ktoré boli ešte pred niekoľkými rokmi na trhu prakticky neviditeľné. Rastie aj popularita 4x4. V takomto prevedení bola takmer polovica z predaných elektromobilov.