Analýza: Koľko chcú Bratislavčania minúť na darčeky?

Bratislava 8. decembra (TASR) - Väčšina Bratislavčanov výdavky neznižuje. Až 58 % chce minúť na darčeky viac alebo rovnako ako vlani. Uviedla to analytička WOOD & Company Eva Sadovská v analýze 'predvianočného apetítu' Bratislavčanov po nákupoch a toho, ako ho ovplyvňujú epidemiologické opatrenia. Vychádzala pritom z prieskumu spoločností Datamar a Mnforce, realizovaného v novembri 2020.



Napriek vplyvu pandémie na nákupné správanie obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) priniesla analýza dát za november podľa nej prekvapujúce zistenia. Až 71 % domácností malo v pláne zvýšiť svoje výdavky alebo ich ponechať na úrovni ako vlani. Naopak, minúť menej ako pred rokom plánovalo 29 % opýtaných.



Bratislavčania, ktorí majú v pláne znížiť svoje výdavky, sa v najmenšej miere obmedzujú pri nákupoch potravín (iba 19 % z nich). Nasledujú výdavky na predmety dlhodobej spotreby s podielom 38 % z obyvateľov BSK, ktorí majú v pláne svoje výdavky znížiť. Väčšia časť domácností z Bratislavy tak míňa pri nákupoch potravín a tovarov dlhodobej spotreby rovnako alebo dokonca o niečo viac ako vlani.



Prieskum podľa analytičky zároveň ukázal, že niektoré bratislavské domácnosti majú v pláne odložiť nákupy predmetov dlhodobej spotreby na neskôr, napríklad o niekoľko týždňov alebo mesiacov. Nákup oblečenia posúvalo v novembri na neskôr 35 % opýtaných, nákup nábytku či elektroniky 21 až 26 % respondentov.



"Dobrou správou je, že s takýmito nákupmi obchody v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch môžu počítať. Na čom však domácnosti Bratislavského kraja neplánujú príliš šetriť, sú vianočné darčeky. Až 58 % opýtaných Bratislavčaniek a Bratislavčanov dokonca plánuje na ne minúť viac alebo rovnako ako vlani," podčiarkla.



Sadovská upozornila, že na Slovensku sa najviac nákupov realizuje v BSK, ktorý sa zároveň vyznačuje aj najväčšou kúpyschopnosťou obyvateľstva. Analyzovaný región zároveň disponuje najväčším počtom nákupných centier. Aktuálna výmera slovenských obchodných centier predstavuje približne 1,7 milióna štvorcových metrov, z čoho vyše tretinu tvoria práve centrá v Bratislave.



Nákupné centrá sa podľa Sadovskej stali pre ľudí nielen miestom na nákupy, ale i zdrojom zábavy či relaxu. Hoci centrá aktuálne evidujú menej návštev ako vlani, nákupné košíky zákazníkov sú v priemere plnšie o 20 až 25 % ako pred pandémiou.



"Posledný kvartál sme odštartovali prísnejšími bezpečnostnými a taktiež hygienickými opatreniami pre maloobchod. V týchto dňoch sa rozhoduje o opatreniach platných na nasledujúce decembrové týždne v ekonomike či spoločnosti. Napriek tomu, že obchody nie sú miestom, kde sa nákaza šíri, môžu obmedzenia opäť zasiahnuť aj do tejto oblasti ekonomiky. Zatiaľ možno iba teoreticky, ale v prípade, že by fyzické prevádzky boli počas decembra zatvorené alebo by mohli fungovať iba formou okienka, rozvozu či online kanálom (tak ako to bolo napríklad počas posledného októbrového týždňa pred prvým celoplošným testovaním v SR), je otázne, či by takýto obmedzený režim kamenných obchodov spolu s e-commerce dokázal vôbec naplno pokryť tradičný predvianočný dopyt spotrebiteľov. A to aj napriek tomu, že online obchody by zaznamenali zvýšený záujem zo strany spotrebiteľov," dodala Sadovská.