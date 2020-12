Analýza: Komodity ťažia z dobrých vyhliadok na skorý koniec pandémie

Bratislava 22. decembra (TASR) - Komoditný trh pokračuje v raste aj tesne pred záverom roka, pričom ho podporuje viacero faktorov súčasne. Okrem slabého dolára je to optimizmus spojený s vakcínou proti novému koronavírusu, no aj schválenie balíčka vládnej pomoci v USA a pokračujúca podpora centrálnych bánk. Záujem o komodity zvyšuje transformácia hospodárstva smerom k zelenej ekonomike, oživenie dopravy, ale aj slabšia úroda poľnohospodárskych produktov, uviedol Ole Hansen, komoditný analytik Saxo Bank.



"Bloomberg Commodity Index je za posledný štvrťrok v pluse o takmer deväť percent. Za celý rok je však ešte stále v červených číslach. Dôvodom je najmä prepad cien energií v prvých mesiacoch pandémie. Vyhliadky na budúci rok sú však priaznivé," uviedol Hansen.



Rastie cena takmer všetkých komodít. Napríklad meď je na najvyšších hodnotách za uplynulých sedem rokov. Striebro sa za týždeň posilnilo o sedem percent a zlato je na ceste k najlepšiemu roku za uplynulú dekádu s cenou 1900 USD (1561 eur), teda blízko doterajším rekordným hodnotám. Rast dopytu po kovoch tak bol tento rok najsilnejší za uplynulých desať rokov.



Záujem o komodity výrazne rástol aj v minulých rokoch, no vtedy ho podľa Hansena vykrýval rast ponuky. Dopyt a ponuka sa tak vyvíjali v súlade a cena zostávala na zhruba rovnakej úrovni. V nasledujúcom roku to však pravdepodobne platiť nebude. Produkcia trpí nedostatkom investícií, takže nemusí stíhať uspokojovať nárast dopytu. "Na budúci rok preto môžeme čakať napríklad rast cien medi, platiny a sóje," spresnil analytik.



Na základe pozitívnych vyhliadok na skorý koniec pandémie už vyskočila cena ropy Brent prvýkrát od marca nad úroveň 50 dolárov za barel (159 litrov). Nateraz však reálne väčší objem ropy odoberá len Čína a India. Zvyšok sveta sa ešte topí v problémoch. Dopyt po rope tento rok poklesol o 9,2 milióna barelov denne. Pre budúci rok sa očakáva nárast o 5,8 milióna barelov denne, čo stále nevyrovnáva tohtoročný prepad. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) preto odhaduje, že prebytok ponuky nad dopytom bude na ropnom trhu pretrvávať aj v budúcom roku. "Brent je teraz 62 percent nad úrovňou z apríla. Predpokladáme, že teraz sa nejaký čas bude pohybovať okolo súčasnej úrovne 50 dolárov, až kým zvýšenie dopytu nebude reálne citeľné," dodal Hansen.











(1 EUR = 1,2173 USD)