ANALÝZA: Konkurencieschopnosť firiem musí byť prioritou agendy EÚ

Bratislava 5. apríla (TASR) - Konkurencieschopnosť podnikov musí byť prioritou európskej agendy. Uviedli to pre TASR oslovené zamestnávateľské zväzy v súvislosti so zasadnutím Európskej rady (ER), ktorá koncom marca rokovala o kompase pre konkurencieschopnosť z januára tohto roku, ako aj o dohode o čistom priemysle predloženej koncom februára.



„Pre udržateľný rast je nevyhnutné zlepšenie podnikateľského prostredia ako takého, je potrebné prijať súbor komplexných opatrení, ktoré by sa mali zameriavať na viaceré aspekty hospodárstva. Konkurencieschopnosť našich podnikov musí byť prioritou európskej agendy. EÚ je nelichotivo známa svojou prílišnou reguláciou, ktorá vytvára podnikateľom častokrát nezmyselné administratívne prekážky a ktoré často sťažujú podnikanie,“ uviedla Miriam Filová, hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



Aj Klub 500 víta, že lídri členských štátov EÚ na zasadnutí ER konečne uznali, že Európa potrebuje zásadnú zmenu prístupu k posilneniu svojej konkurencieschopnosti. „Táto zmena však musí byť postavená na konkrétnych a uskutočniteľných opatreniach - nie na ďalších deklaráciách a reguláciách. Ak však má byť EÚ konkurencieschopnejšia, musí začať okamžite konať. Európa má v porovnaní s USA a Áziou najvyššie ceny energií, čo je dôsledkom nefunkčného trhu, ETS systému a závislosti na drahom LNG. Základným opatrením by preto malo byť prehodnotenie východísk a platných regulácií, najmä dekarbonizácia a ETS, nie zavádzanie ďalších regulácií,“ zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.



Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) podľa slov jej generálneho sekretára Martina Hoštáka víta úvahy Európskej komisie (EK) o potrebe posilniť konkurencieschopnosť EÚ. „Zdôrazňujeme, že kľúčové sú rýchle a konkrétne kroky. Hlavné prekážky, ako sú nadmerná regulácia, vysoké ceny energií a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, významne znižujú atraktivitu EÚ pre investície. Z tohto dôvodu je preto potrebné zníženie regulačnej záťaže, podpora energetickej dostupnosti a efektívnejšie využitie verejných financií,“ podčiarkol Hošták.



Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) podľa Andreja Lasza, jej generálneho sekretára oceňuje, že EK, aj lídri členských štátov sa začínajú intenzívnejšie zaoberať konkurencieschopnosťou. „Kľúčové však bude, či sa tieto iniciatívy skutočne premietnu do okamžitých krokov. V Európe stojí elektrina výrazne viac než inde vo svete. Ak chceme byť konkurencieschopní, je nevyhnutné prehodnotiť systém cenotvorby aj spôsob, akým sa elektrina na európskom trhu obchoduje. Pokiaľ sa tento mechanizmus neupraví, bude veľmi ťažké znížiť ceny na úroveň, ktorú slovenské firmy potrebujú,“ upozornil Lasz.



Lídri krajín EÚ 20. marca, na záver zasadnutia ER v Bruseli, zdôraznili potrebu posilniť konkurencieschopnosť Európy, lebo konkurencieschopnejšia Únia bude silnejšia, schopná lepšie chrániť svojich občanov, svoje hodnoty a záujmy na globálnej scéne a zároveň si zachová svoju prosperitu a európsky sociálny model. ER privítala predloženie kompasu pre konkurencieschopnosť z januára tohto roku, ako aj dohodu o čistom priemysle predloženú koncom februára.



Lídri Únie súhlasia s tým, že prioritou bude zjednodušenie a zníženie regulačnej a administratívnej záťaže, zníženie cien energie a mobilizácia súkromných úspor na uvoľnenie nových investícií do hospodárstva EÚ. Podporili hlavne návrhy na drastické zníženie administratívnych a regulačných bariér a záťaže spojenej s podávaním správ pre podniky a orgány verejnej správy. Cieľ je znížiť náklady na všetku administratívnu záťaž aspoň o 25 % a pre malé a stredné podniky aspoň o 35 %.