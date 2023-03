Analýza: Krach SVB finančnú krízu nespustí, priniesol novú neistotu

Bratislava 15. marca (TASR) - Nie je pravdepodobné, že by krach Silicon Valley Bank (SVB) spustil ďalšiu finančnú krízu. Situácia v globálnej ekonomike aj bankovom sektore je iná ako v roku 2008, kedy pád Lehman Brothers odštartoval takúto krízu, zdôraznil v komentári k aktuálnej situácii na finančných trhoch generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik. Krach SVB však priniesol investorom novú neistotu, ktorá môže ohroziť slabšie subjekty na trhu, upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Dnešný stav globálneho hospodárstva je na tom lepšie. Svetové ekonomiky sú silnejšie a makroekonomické čísla ako nezamestnanosť a podiel nesplácaných úverov sa stále držia nízko, aj napriek vysokej inflácii a úrokovej sadzbe," vysvetlil Ovčarik.



Zároveň pripomenul, že investičná banka Lehman Brothers bola oveľa väčšia a vo finančnom systéme dôležitejšia ako SVB. Jej krach v tom čase odhalil slabiny v bankovom sektore v podobe toxických produktov v súvahách bánk. "SVB, ktorá sa zameriava na financovanie začínajúcich firiem a startupov, príliš dôležitú úlohu v globálnom bankovom systéme nehrá," zdôraznil odborník.



Dobrý signál pre trhy dáva podľa neho aj veľmi rýchla reakcia amerických regulačných úradov. Zároveň pripomenul, že v súčasnosti je bankový sektor zdravý, čo potvrdzujú napríklad veľmi dobré finančné výsledky popredných bánk. "Kvalita úverových portfólií je vysoká. Podiel delikventných úverov s oneskoreným splácaním v amerických bankách dosahuje hodnotu iba 1,19 %, čo je najnižšia hodnota v celej pozorovanej histórii od roku 1985," priblížil Ovčarik.



Na druhej strane, pád SVB vniesol medzi investorov do bankových akcií novú porciu neistoty, ktorá môže ohroziť kapitálovo "slabšie kusy", upozornil Kovanda. Finančné trhy sa v súčasnosti podľa neho obávajú napríklad možného pádu najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse, ktorej akcie výrazne oslabujú. Táto finančná inštitúcia prechádza náročnou etapou zmeny svojho obchodného zamerania, aj následkom prešľapov z minulosti.



"Credit Suisse patrí do neformálnej skupiny deviatich globálne najdôležitejších, systémovo najvýznamnejších investičných bánk. Jej otras by preto vyvolal celosvetovo oveľa silnejšie negatívne vlny, než aké nastali v súvislosti s pádom americkej Silicon Valley Bank minulý týždeň," dodal Kovanda.