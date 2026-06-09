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ANALÝZA: Ktoré firmy boli vlani najziskovejšie?
NDS preklopila stratu z roku 2024 vo výške 20 miliónov eur na zisk 75 miliónov eur v roku 2025, vďaka čomu je tretia v rebríčku spoločností s najvyšším absolútnym nárastom čistého zisku.
Autor TASR
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Bratislava 9. júna (TASR) - Do rebríčka firiem s najvyšším nárastom zisku v roku 2025 sa dostali štátne firmy Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Slovenská konsolidačná, ktorej zisk vlani narástol o 506 %. Medzi firmy, ktorým z eura tržieb zostalo najviac centov zisku, zas patrili sprostredkovatelia, ale aj prevádzkovatelia inzertných portálov rôznych druhov. Informoval o tom analytik spoločnosti FinStat Martin Lindák.
NDS preklopila stratu z roku 2024 vo výške 20 miliónov eur na zisk 75 miliónov eur v roku 2025, vďaka čomu je tretia v rebríčku spoločností s najvyšším absolútnym nárastom čistého zisku. K obratu podľa analytika prispeli zvýšené príjmy z elektronického mýta a predaja diaľničných známok, ktorých cena sa v posledných rokoch navyšovala.
Slovenská konsolidačná, dcérska spoločnosť Ministerstva financií SR, mala tretí najvyšší relatívny rast zisku spomedzi firiem s tržbami nad milión eur mimo developerských projektov. Úlohou firmy je konsolidácia a vymáhanie pohľadávok verejného sektora voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré dlhujú štátu. Jej zisk vlani vzrástol o 506 % na 12,3 milióna eur, pričom tržby narástli o 20 %.
Spoločnosťou s najvyšším absolútnym aj relatívnym nárastom čistého zisku bola vlani Finhold, holding podnikateľa Pavla Jakubca, spoluzakladateľa potravinárskeho impéria I.D.C. Holding, ktorý je známy Horalkami. Nárast zapríčinili najmä výnosy z predaja cenných papierov a podielov. Spoločnosť v roku 2025 vykázala zisk vyše 237 miliónov eur, o 4734 % viac ako rok predtým. Finhold pritom ako holdingová entita dosahuje minimálne tržby, keďže jeho výsledky sú odrazom finančných výnosov, nie bežnej prevádzkovej činnosti.
Piaty najväčší posun oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenal košický hutnícky podnik U. S. Steel, ktorý prechádza pod japonský Nippon Steel. Spoločnosť síce zostala v strate, no znížila ju z takmer 100 miliónov eur v roku 2024 na 56 miliónov eur vlani. Podľa výročnej správy je za tým energetická kríza a meniace sa podmienky na trhu.
Medzi firmami s najvyššou ziskovou maržou a tržbami nad milión eur, po očistení o podniky developerov, holdingy či finančné skupiny, ktoré majú prirodzene ziskovú maržu, dominoval segment digitálnych služieb. Do prvej desiatky sa dostal prevádzkovateľ účtovnej aplikácie, realitný inzertný portál či web s ponukou sexuálnych služieb.
Vysokú ziskovosť dosiahli aj spoločnosti naviazané na silné materské skupiny, konkrétne predajca automobilov s prepojením na nemecký trh a dcérska firma rafinérie Slovnaft zaoberajúca sa prekladom minerálnych olejov. Spektrum uzatvárajú ziskoví sprostredkovatelia v zbrojárskom priemysle a poistení, poradenská spoločnosť prepojená na dodávateľa zdravotníckeho materiálu, prevádzkovateľ bratislavského hotela a nákladný autodopravca, ktorý mimoriadny výsledok dosiahol vďaka záporným osobným nákladom po prepustení všetkých zamestnancov.
NDS preklopila stratu z roku 2024 vo výške 20 miliónov eur na zisk 75 miliónov eur v roku 2025, vďaka čomu je tretia v rebríčku spoločností s najvyšším absolútnym nárastom čistého zisku. K obratu podľa analytika prispeli zvýšené príjmy z elektronického mýta a predaja diaľničných známok, ktorých cena sa v posledných rokoch navyšovala.
Slovenská konsolidačná, dcérska spoločnosť Ministerstva financií SR, mala tretí najvyšší relatívny rast zisku spomedzi firiem s tržbami nad milión eur mimo developerských projektov. Úlohou firmy je konsolidácia a vymáhanie pohľadávok verejného sektora voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré dlhujú štátu. Jej zisk vlani vzrástol o 506 % na 12,3 milióna eur, pričom tržby narástli o 20 %.
Spoločnosťou s najvyšším absolútnym aj relatívnym nárastom čistého zisku bola vlani Finhold, holding podnikateľa Pavla Jakubca, spoluzakladateľa potravinárskeho impéria I.D.C. Holding, ktorý je známy Horalkami. Nárast zapríčinili najmä výnosy z predaja cenných papierov a podielov. Spoločnosť v roku 2025 vykázala zisk vyše 237 miliónov eur, o 4734 % viac ako rok predtým. Finhold pritom ako holdingová entita dosahuje minimálne tržby, keďže jeho výsledky sú odrazom finančných výnosov, nie bežnej prevádzkovej činnosti.
Piaty najväčší posun oproti predchádzajúcemu obdobiu zaznamenal košický hutnícky podnik U. S. Steel, ktorý prechádza pod japonský Nippon Steel. Spoločnosť síce zostala v strate, no znížila ju z takmer 100 miliónov eur v roku 2024 na 56 miliónov eur vlani. Podľa výročnej správy je za tým energetická kríza a meniace sa podmienky na trhu.
Medzi firmami s najvyššou ziskovou maržou a tržbami nad milión eur, po očistení o podniky developerov, holdingy či finančné skupiny, ktoré majú prirodzene ziskovú maržu, dominoval segment digitálnych služieb. Do prvej desiatky sa dostal prevádzkovateľ účtovnej aplikácie, realitný inzertný portál či web s ponukou sexuálnych služieb.
Vysokú ziskovosť dosiahli aj spoločnosti naviazané na silné materské skupiny, konkrétne predajca automobilov s prepojením na nemecký trh a dcérska firma rafinérie Slovnaft zaoberajúca sa prekladom minerálnych olejov. Spektrum uzatvárajú ziskoví sprostredkovatelia v zbrojárskom priemysle a poistení, poradenská spoločnosť prepojená na dodávateľa zdravotníckeho materiálu, prevádzkovateľ bratislavského hotela a nákladný autodopravca, ktorý mimoriadny výsledok dosiahol vďaka záporným osobným nákladom po prepustení všetkých zamestnancov.