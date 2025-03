Analýza: Kvalifikovaní investori očakávajú ročný výnos vyšší ako 6 %

Bratislava 3. marca (TASR) - Kvalifikovaní investori na Slovensku investujú najmä do akcií, investičných realít a dlhopisov. Takmer 43 % z nich očakáva ročný výnos na úrovni šiestich až ôsmich percent. Uviedla to v pondelok analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská na základe prieskumu, ktorý realizovala agentúra Datamar na vzorke 298 investorov.



"Na Slovensku má v akciách zainvestované finančné prostriedky 28,9 %, v realitných fondoch alebo v investičných realitách 24,1 % a v dlhopisoch 19,6 % investorov. V Česku ide o podiely 28 %, 26,3 % a 20 %. V oboch krajinách na popularite postupne získavajú aj alternatívne investičné nástroje," uviedla Sadovská s tým, že iba viac ako desatina investorov zveruje svoje financie jednej spoločnosti. Najčastejšie ide o dve až tri spoločnosti.



Prieskum ukázal, že 42,9 % kvalifikovaných investorov očakáva ročný výnos na úrovni šiestich až ôsmich percent. Ďalších 35,7 % by uvítalo ročný výnos vyšší ako osem percent. Obdobná situácia je aj medzi investormi v Česku. Ročný výnos, s ktorým sa neuspokoja slovenskí ani českí investori, je pod hranicou štyroch percent.



Až 95,8 % kvalifikovaných investorov na Slovensku vníma investovanie ako prostriedok na zabezpečenie si finančnej rezervy do budúcnosti. Až 90 % respondentov chce z investovaných peňazí žiť na dôchodku. Viac ako tri štvrtiny respondentov investujú aj preto, aby zo svojho portfólia mohli poberať aktuálne príjem.



Sadovská poukázala na to, že investovanie do rôznych aktív dnes často propagujú aj influenceri či celebrity bez odborných znalostí. "Prieskum však ukazuje, že skúsených investorov ich komunikácia neovplyvňuje. Pri rozhodovaní sa spoliehajú na dôveryhodné zdroje, hlboké znalosti trhu a dlhoročné skúsenosti wealth manažérov," priblížila.



Michal Kasana zo spoločnosti zdôraznil dôležitosť dlhodobej stratégie "kúp a drž." Taktiež varuje pred unáhlenými rozhodnutiami. Kľúčom k úspechu je podľa neho správna kombinácia aktív a trpezlivosť, ktorá pomáha investorom efektívne zvládať trhové výkyvy.