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ANALÝZA: Kvóta na pracovníkov z cudziny môže firmám sťažiť záver roka
Predkladatelia v odôvodnení k pozmeňujúcemu návrhu uviedli, že reagujú na poznatky z aplikačnej praxe, kde po zjednodušení pravidiel od roku 2018 dochádza k systematickému zneužívaniu právnej úpravy.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Zavedením ročnej kvóty potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bude môcť vláda regulovať počet prichádzajúcich pracovníkov z tretích krajín, ktorí potrebujú súhlas úradu práce na získanie prechodného pobytu. Umožniť jej to má pozmeňujúci návrh k novele zákona o službách zamestnanosti, ktorý je v parlamente v druhom čítaní. Kým zamestnávatelia majú obavy, že by prípadné nariadenie mohlo negatívne ovplyvniť činnosť firiem, ktoré budú pracovníkov potrebovať po vyčerpaní kvóty, ekonóm Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti zmenu označil za dobrý začiatok.
Predkladatelia v odôvodnení k pozmeňujúcemu návrhu uviedli, že reagujú na poznatky z aplikačnej praxe, kde po zjednodušení pravidiel od roku 2018 dochádza k systematickému zneužívaniu právnej úpravy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v stanovisku pre TASR nevysvetlilo, o aké zneužívanie ide. Nespresnilo ani, ako chce vláda obmedzovať konkrétne štáty pôvodu. Zopakovalo, že jeho prioritou je zamestnávanie slovenských občanov a maximálne využitie uchádzačov z evidencie úradov práce.
Konkrétne údaje o zneužívaní od ministerstva očakáva aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. „Z praxe našich členov vieme, že zjednodušené pravidlá pomáhajú obsadzovať pracovné miesta, na ktoré firmy dlhodobo nevedia nájsť vhodných uchádzačov na Slovensku. Ak má rezort poznatky o systematickom zneužívaní, očakávame, že predloží konkrétne údaje o rozsahu a spôsobe porušovania pravidiel. Tie by mali byť základom pre výber opatrení,“ uviedla pre TASR hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
AZZZ podporuje dôsledné kontroly a postihovanie subjektov, ktoré pravidlá porušujú, plošný limit však podľa nej môže zasiahnuť aj ostatné firmy, pričom sám osebe zneužívanie nerieši. Ak by sa navyše ročný limit vyčerpal už v priebehu roka, podniky, ktorým vznikne potreba náboru neskôr, by prišli o možnosť využiť zahraničných pracovníkov. „Pre niektoré firmy by to znamenalo odklad spustenia výroby, pre iné obmedzenie prevádzky počas hlavnej sezóny,“ upozornila Filová.
Aj keď minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) na minulotýždňovom rokovaní parlamentného sociálneho výboru uviedol, že rezort by o prípadnom návrhu samotného nariadenia diskutoval so zamestnávateľmi na tripartite, tým sa to zdá neskoro. „Diskusia so sociálnymi partnermi má najväčší význam už pri tvorbe konkrétneho nariadenia, keď ešte možno ovplyvniť podobu opatrenia,“ upozornila Filová.
Páleník naopak zavedenie regulácie podporuje. Príchod pracovníkov z tretích krajín podľa neho v posledných rokoch prekračuje kapacity, ktoré dokáže Slovensko absorbovať, pričom pri absencii integračných opatrení vznikajú uzavreté komunity. Upozornil však na obmedzený záber návrhu.
„Určite treba obmedziť aj národné víza. Zároveň by sa mali posilniť modré karty, ktorých držiteľov je na Slovensku asi dvadsaťkrát menej ako v Českej republike,“ konštatoval Páleník. Kým národné víza slúžia na zrýchlený príchod pracovníkov z vybraných krajín a profesií bez posudzovania voľného miesta úradom práce, modré karty sú určené pre vysokokvalifikovaných zamestnancov.
Ekonóm zároveň kritizoval prístup časti zamestnávateľov, ktorí podľa neho rezignovali na hľadanie pracovnej sily na domácom trhu. Dovoz nízkokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín podľa neho konzervuje ekonomickú stagnáciu, keďže firmy vďaka mzdovému dumpingu necítia tlak investovať do vyššej pridanej hodnoty.
Či a kedy vláda novú právomoc v praxi využije, však zatiaľ nie je jasné. „Konkrétne podmienky a spôsob určovania kvót budú známe až po ukončení procesu prípravy nariadenia,“ uviedlo tlačové oddelenie MPSVR SR. Sám minister práce na sociálnom výbore pripustil, že v súčasnosti nejde o konkrétne obmedzenie, ale len o všeobecné splnomocnenie pre kabinet. „Zatiaľ neviem o tom, že by mohlo byť využité toto nariadenie, ale nevylučujem, že vláda môže pristúpiť k nejakej regulácii,“ povedal poslancom s tým, že nateraz nemá konkrétnu informáciu, či by sa týkala konkrétnej krajiny alebo samotného počtu.
Predkladatelia v odôvodnení k pozmeňujúcemu návrhu uviedli, že reagujú na poznatky z aplikačnej praxe, kde po zjednodušení pravidiel od roku 2018 dochádza k systematickému zneužívaniu právnej úpravy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v stanovisku pre TASR nevysvetlilo, o aké zneužívanie ide. Nespresnilo ani, ako chce vláda obmedzovať konkrétne štáty pôvodu. Zopakovalo, že jeho prioritou je zamestnávanie slovenských občanov a maximálne využitie uchádzačov z evidencie úradov práce.
Konkrétne údaje o zneužívaní od ministerstva očakáva aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. „Z praxe našich členov vieme, že zjednodušené pravidlá pomáhajú obsadzovať pracovné miesta, na ktoré firmy dlhodobo nevedia nájsť vhodných uchádzačov na Slovensku. Ak má rezort poznatky o systematickom zneužívaní, očakávame, že predloží konkrétne údaje o rozsahu a spôsobe porušovania pravidiel. Tie by mali byť základom pre výber opatrení,“ uviedla pre TASR hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
AZZZ podporuje dôsledné kontroly a postihovanie subjektov, ktoré pravidlá porušujú, plošný limit však podľa nej môže zasiahnuť aj ostatné firmy, pričom sám osebe zneužívanie nerieši. Ak by sa navyše ročný limit vyčerpal už v priebehu roka, podniky, ktorým vznikne potreba náboru neskôr, by prišli o možnosť využiť zahraničných pracovníkov. „Pre niektoré firmy by to znamenalo odklad spustenia výroby, pre iné obmedzenie prevádzky počas hlavnej sezóny,“ upozornila Filová.
Aj keď minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš (Hlas-SD) na minulotýždňovom rokovaní parlamentného sociálneho výboru uviedol, že rezort by o prípadnom návrhu samotného nariadenia diskutoval so zamestnávateľmi na tripartite, tým sa to zdá neskoro. „Diskusia so sociálnymi partnermi má najväčší význam už pri tvorbe konkrétneho nariadenia, keď ešte možno ovplyvniť podobu opatrenia,“ upozornila Filová.
Páleník naopak zavedenie regulácie podporuje. Príchod pracovníkov z tretích krajín podľa neho v posledných rokoch prekračuje kapacity, ktoré dokáže Slovensko absorbovať, pričom pri absencii integračných opatrení vznikajú uzavreté komunity. Upozornil však na obmedzený záber návrhu.
„Určite treba obmedziť aj národné víza. Zároveň by sa mali posilniť modré karty, ktorých držiteľov je na Slovensku asi dvadsaťkrát menej ako v Českej republike,“ konštatoval Páleník. Kým národné víza slúžia na zrýchlený príchod pracovníkov z vybraných krajín a profesií bez posudzovania voľného miesta úradom práce, modré karty sú určené pre vysokokvalifikovaných zamestnancov.
Ekonóm zároveň kritizoval prístup časti zamestnávateľov, ktorí podľa neho rezignovali na hľadanie pracovnej sily na domácom trhu. Dovoz nízkokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín podľa neho konzervuje ekonomickú stagnáciu, keďže firmy vďaka mzdovému dumpingu necítia tlak investovať do vyššej pridanej hodnoty.
Či a kedy vláda novú právomoc v praxi využije, však zatiaľ nie je jasné. „Konkrétne podmienky a spôsob určovania kvót budú známe až po ukončení procesu prípravy nariadenia,“ uviedlo tlačové oddelenie MPSVR SR. Sám minister práce na sociálnom výbore pripustil, že v súčasnosti nejde o konkrétne obmedzenie, ale len o všeobecné splnomocnenie pre kabinet. „Zatiaľ neviem o tom, že by mohlo byť využité toto nariadenie, ale nevylučujem, že vláda môže pristúpiť k nejakej regulácii,“ povedal poslancom s tým, že nateraz nemá konkrétnu informáciu, či by sa týkala konkrétnej krajiny alebo samotného počtu.