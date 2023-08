Analýza: Letecká doprava hlási oživenie, najmä v dôsledku zmien v Číne

Bratislava 19. augusta (TASR) - Letecká doprava hlási oživenie, zlepšenie situácie a zníženie rizika je badať najmä v západnej Európe, na Blízkom východe a v Japonsku. Súvisí to najmä s dôsledkami opätovného otvorenia Číny, oživenia cestovného ruchu a vplyvu niektorých verejných politík, napríklad železničnej dopravy v Nemecku. Vyplýva to z najnovšej analýzy spoločnosti Coface, ktorá je poskytovateľom poistenia pohľadávok.



V rámci odvetvia dopravy je letecká doprava segmentom, ktorý najviac utrpel pandemickou krízou, a preto podľa Coface zažíva najdynamickejšie oživenie. "Celkové riziká však zostávajú vysoké v dôsledku vysokých nákladov na energie a pomalého globálneho dopytu," uviedla Coface v analýze.



Opätovné otvorenie hraníc Číny na začiatku roka 2023 a Japonska koncom roka 2022, sprevádzané uvoľnením podmienok cestovania pre zahraničných turistov na jar 2023, predstavujú podľa analýzy dva silné piliere oživenia dopravy. Počet komerčných letov sa zvýšil a v súčasnosti je nad úrovňou spred "covidovej krízy", hoci obsadenosť miest zostáva nižšia.



"Napríklad ázijsko-tichomorský región zaznamenal v apríli 2023 medziročný nárast celkovej osobnej dopravy o 171 %, a to najmä vďaka Číne. Napriek tomuto výraznému nárastu však dopyt v regióne zostáva nižší ako v roku 2019," uviedla Coface.



V západnej Európe a Spojených štátoch zaznamenali oživenie čistých objednávok lietadiel aj spoločnosti Airbus a Boeing. Na rok 2022 ich bolo v prípade spoločnosti Boeing 774 a 820 v prípade spoločnosti Airbus. Hlavní aktéri tohto odvetvia majú podľa analýzy v súčasnosti stratégiu, ktorá zohľadňuje environmentálne otázky. "Na jednej strane motivuje výrobcov k inováciám s cieľom vyrábať 'čistejšie' lietadlá a na druhej strane povzbudzuje letecké spoločnosti, aby obnovovali svoje flotily tak, že spotrebujú menej energie," podotkla Coface.



Iná situácia je v námornej doprave, kde po dvoch výnimočných rokoch aktivita mierne klesá. "Nižšie sadzby za námornú prepravu, vysoké náklady na energie a stagflácia zaťažujú finančné výsledky námorných prepravcov. Príjmy spoločností Maersk a CMA CGM v 1. štvrťroku 2023 medziročne klesli o 26 %, respektíve 30 %, hoci na druhej strane zostávajú výrazne nad úrovňou 1. štvrťroku 2019," priblížila Coface.



Index prepravy kontajnerov sa v období január až apríl 2023 medziročne znížil len o tri percentá. Tento pokles objemov sa čiastočne prenáša na železničnú a cestnú dopravu, ktoré sa využívajú najmä na prepravu tovaru z prístavov.



"Na záver však možno povedať, že nákladná doprava v súčasnosti ťaží z nákladov na energie a palivá, ktoré sú nižšie ako v roku 2022, čo umožňuje námornej, železničnej a cestnej doprave čiastočne kompenzovať nižšie objemy prepravy," uzavrela Coface.