Analýza: Ľudia sa venujú investovaniu najčastejšie ráno a večer

Bratislava 25. februára (TASR) - Najčastejšie sa ľudia venujú investovaniu neskoro večer alebo skoro ráno. Využívajú na to stále viac mobilné zariadenia, čo však v týchto používateľoch počas prvých mesiacov ich investovania cez tieto technológie podnecuje rizikovejšie obchodovanie. Informoval o tom broker Zetano na základe analýzy údajov o 6554 návštevníkoch ich webovej stránky za vlaňajší druhý až štvrtý kvartál.



Ľudia v čoraz väčšej miere obchodujú na finančných a kapitálových trhoch cez mobilné zariadenia. Podľa prístupov na obchodnú stránku brokera podiel používateľov s mobilným zariadením, ako sú telefóny či tablety presiahol 44 % a v poobedných a podvečerných hodinách sa z mobilov a tabletov obchoduje viac než cez notebooky či počítače. Investovanie cez mobil je však na základe vedeckých štúdií rizikovejšie, ľudia sú náchylní kupovať prostredníctvom ich aktíva, u ktorých nastávajú vyššie výkyvy v hodnote, upozornila spoločnosť.



Ľudia aktívni v skorých ranných hodinách podľa zistení analytikov výrazne uprednostňujú počítače, zatiaľ čo počas dňa narastá podiel tých, ktorí na investovanie na finančných trhoch používajú mobilné zariadenia, uviedla firma. Už okolo desiatej hodiny dopoludnia sa podiel používateľov s mobilmi a tabletmi dostáva nad 50 % a ich počet popoludní postupne narastá k 68 % o ôsmej hodine večer.



Vedci z Leibniz Institute for Financial Research SAFE vo svojom výskume spred minulého apríla zistili, že pravdepodobnosť rizikovejšieho investovania je pri mobile o pätinu vyššia než pri investícii cez počítač. Investori tiež majú cez inteligentné zariadenia väčší sklon menej diverzifikovať svoje portfóliá, výskumníci hovoria o poddiverzifikovanosti. Vedci to vysvetľujú tým, že smartfóny investorom umožňujú oveľa častejšie sledovať informácie z trhu, čo ich vedie k impulzívnemu správaniu, uviedla spoločnosť.



Doplnila, že spomenuté negatívne efekty pri investovaní cez smartfóny však pretrvávajú len niekoľko úvodných mesiacov, čo vyplýva z vedeckej analýzy. Výskumníci to prisudzujú jednak načerpaniu skúseností pri investovaní cez mobilný telefón, ako aj odzneniu počiatočného nadšenia z objavenia nového spôsobu investovania.



Investovanie si ľudia nechávajú prevažne na voľný čas. Najmenšiu návštevnosť zaznamenala investičná webová stránka medzi 16. a 20. hodinou. Tieto čísla podľa jej analytikov potvrdzujú dlhodobý vzorec správania typického retailového klienta, teda drobného investora.



Údaje firmy taktiež potvrdzujú, že cez víkendy navštevujú obchodnú stránku používatelia vo väčšej miere cez mobilné zariadenia. Ich podiel v soboty a nedele presahuje 50 %.



V operačných systémoch (OS), ktoré ľudia využívajú na obchodovanie, je v prevahe, podľa slov spoločnosti v dôsledku používania notebookov a tabletov, OS Windows (46 %), nasleduje systém Android (23 %) a iOS (21 %). Macintosh má podiel necelých 9 %. Najčastejšie používané značky smartfónov medzi drobnými investormi sú Apple (47 %), Samsung (21 %), Xiaomi (14 %) a Huawei (7 %).