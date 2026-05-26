Analýza: Riešia Slováci životné poistenie?
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Približne polovica Slovákov nemá podľa dostupných údajov žiadne životné poistenie, pričom ich počet dlhodobo stagnuje alebo dokonca mierne klesá. Najmä mladí ľudia majú pocit, že vážne choroby, úrazy či dlhodobý výpadok príjmu sa ich netýkajú. Životné poistenie však funguje najlepšie vtedy, keď ho človek uzavrie mladý a zdravý, zdôraznil výkonný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Granden Miloš Lehocký.
„Ľudia často čakajú až do momentu, kým sa niečo nestane. Následne už býva ťažšie uzavrieť poistenie, ak má človek diagnostikované ochorenie alebo prekonal vážnejší úraz,“ upozornil odborník. Poisťovňa potom môže zmluvu uzatvoriť za horších podmienok, s vyšším poistným alebo dokonca s výlukami na konkrétne diagnózy.
Zároveň zdôraznil, že aj o včas uzavreté poistenie sa treba systematicky starať. „Životné poistenie by si mal človek aktualizovať vždy, keď dôjde k zmene v jeho životných okolnostiach. Ak sa mu napríklad zvýši príjem, no poistná suma zostane nastavená podľa starej situácie, môže v prípade invalidity alebo dlhodobej práceneschopnosti dostať výrazne menej peňazí, než by jeho domácnosť reálne potrebovala,“ vysvetlil odborník.
Kvalitné životné poistenie by malo podľa neho riešiť najmä takzvané veľké riziká - smrť, invaliditu, vážne ochorenia alebo úrazy s trvalými následkami. Teda situácie, ktoré môžu výrazne zasiahnuť rodinný rozpočet a schopnosť človeka pracovať. Dôležité je aj správne nastavenie poistných súm. Tie by mali vychádzať z príjmu človeka, výšky hypotéky či počtu rokov, počas ktorých je rodina finančne závislá od jeho príjmu. Pri rizikovom životnom poistení sa často odporúča pracovať s násobkami ročného príjmu.
Mnohí ľudia si zároveň zamieňajú rizikové a investičné životné poistenie. „Primárne by mala zmluva životného poistenia riešiť krytie výpadku príjmu. Na to slúži rizikové životné poistenie. Investičné životné poistenie je kombináciou poistenia a investovania, no dnes existuje veľa možností, ako ho nahradiť samostatným investovaním,“ priblížil Lehocký.
Hoci životné poistenie podľa neho nedokáže zabrániť nečakaným situáciám, môže výrazne pomôcť zvládnuť ich finančné dôsledky. „Čím skôr ho človek uzavrie, tým lepšie. Najlepšie je riešiť to v čase, keď je človek mladý, zdravý a bez veľkých finančných záväzkov. Vtedy je vstup do poistenia najjednoduchší,“ doplnil odborník.
