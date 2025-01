Analýza: Minulý rok zbankrotovalo takmer 8900 Slovákov

Bratislava 13. januára (TASR) - V roku 2024 zbankrotovalo takmer 8900 Slovákov, medziročne sa zvýšil podiel mužov. Najviac dlžníkov bolo z Prešovského a Banskobystrického kraja. Takmer 99 % dlžníkov si zvolilo formu konkurzu, zvyšok uprednostnil splátkový kalendár. Vyplýva to z analýzy CRIF - Slovak Credit Bureau.



"V porovnaní s rokom 2023, kedy skrachovalo 9701 občanov, ide o viac ako osempercentný pokles. Medziročne sa nezmenil parameter vzdelania, viac ako 97 % dlžníkov nemalo vysokoškolské vzdelanie. Mierne však stúplo zastúpenie mužského pohlavia. Pokým v roku 2023 muži tvorili 62 %, uplynulý rok to bolo viac ako 63 %. Mužov zbankrotovalo až 5630, žien bolo 3261," uviedla analytička CRIF Jana Marková.



Viac ako 91 % bankrotov bolo vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a necelých deväť percent na majetok podnikateľov. Minulý rok bolo zrušených 9398 konkurzov, ktoré boli vyhlásené buď vlani alebo v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo viac ako 91 %, celkovo 8604 zrušených pre nedostatok majetku a viac ako osem percent, teda 794 po splnení konečného rozvrhu výťažku.



Najviac dlžníkov bolo vlani v Prešovskom kraji (1592) a Banskobystrickom kraji (1352). Naopak, najmenej ich bolo v Žilinskom kraji, a to 685. Najčastejšie bankrotovali tridsiatnici, ktorí tvorili 29 % a štyridsiatnici s podielom 27 %.



V decembri 2024 zbankrotovalo 827 dlžníkov, čo je medzimesačne nárast o 40 %. Konkurz si zvolilo 819 ľudí, splátkový kalendár osem Slovákov. V medzikvartálnom porovnaní ide o takmer štvorpercentný nárast. Oproti novembru stúpol v poslednom mesiaci minulého roka aj počet dlžníkov bez domova, bolo ich 117, čo je takmer 14,3 % z celkového počtu vyhlásených konkurzov. Zvýšil sa tiež počet zbankrotovaných manželských párov, ktorých bolo 16. Viac bolo aj ľudí s príbuzenskými väzbami, a to 24.



Z celkového počtu 827 osobných bankrotov v decembri minulého roka bolo 764 vyhlásených na majetok nepodnikateľov a 63 na majetok podnikajúcich osôb. Zrušené boli dve oddlženia pre nepoctivý zámer a do Registra diskvalifikácií z rovnakého dôvodu pribudlo sedem dlžníkov. Z tohto registra bolo tiež vymazaných 11 dlžníkov, ktorí tam boli zapísaní z dôvodu nepoctivého zámeru pred tromi rokmi a ich trest už skončil.



Najviac decembrových bankrotov bolo v Banskobystrickom kraji, celkovo 146. Ďalej nasledoval Košický so 139 a Prešovský kraj so 133 bankrotmi. Najmenej ich bolo v Žilinskom kraji, a to 48.