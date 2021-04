Analýza: Mzdy na Slovensku sú trikrát menšie ako v Luxembursku

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenskí zamestnanci majú v priemere trikrát nižšiu hodinovú mzdu ako zamestnanci v Luxembursku. Za vlaňajšok malo Slovensko ôsmy najnižší hodinový náklad práce spomedzi 27 krajín Európskej únie. Ukazujú to údaje Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Hodinový náklad práce na Slovensku vzrástol o 7 %, suma 13,4 eura za hodinu však nedosahuje úroveň v západných štátoch. Najnižšie hodinové náklady práce sú dlhodobo v Bulharsku, na úrovni 6,5 eura, v Rumunsku na úrovni 8,1 eura a v Maďarsku 9,9 eura. "Naopak, najvyššie v Dánsku (45,8 eura), Luxembursku (42,1 eura) a Belgicku (41,1 eura). Výrazne sa pod pomalšie zvyšovanie mzdy ako takej podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá odďaľuje naše dobiehanie západu," povedala ekonomická analytička FinGO.sk Lenka Buchláková.



Poukázala, že minulý rok zaviedla väčšina členských štátov niekoľko podporných schém na zmiernenie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 na podniky a zamestnancov. "Pozostávali predovšetkým z krátkodobých pracovných dohôd a dočasných prepúšťaní, ktoré boli úplne alebo čiastočne kompenzované vládou. Tieto systémy sa spravidla zaznamenávali ako dotácie (alebo daňové úľavy) so záporným znamienkom v nemzdovej zložke nákladov práce," doplnila Buchláková.



Zatiaľ čo na Slovensku je v tomto roku výška minimálnej mzdy na úrovni 623 eur v hrubom, v Luxembursku dosahuje 2200 eur. "Aj napriek tomu, že stále zaostávame za západnou Európou, za posledných deväť rokov dynamika rastu platov výrazne napredovala, a to dokonca viac ako v iných západoeurópskych krajinách. Rozdiely v mzdovom ohodnotení je napriek tomu cítiť. Je pravidlom, že nominálne nárasty miezd sú vyššie v tzv. chudobnejších krajinách, pričom úroveň platov sa v únii tým pádom zbližuje," komentovala Buchláková.



Na Slovensku sa výška minimálnej mzdy vypočítava podľa automatického vzorca. Predstavuje 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. V nominálnom vyjadrení ide o sumu 623 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda je v súčasnom roku vo výške 3,580 eura.