Analýza: Na 1 euro ušetrené superodpočtom investujú firmy 1,5 eura

Bratislava 15. marca (TASR) - Na Slovensku jedno euro daňovej úľavy zo superodpočtu prináša dodatočné priemerné investície firiem vo výške takmer 1,5 eura. Najviac investícií vďaka superodpočtu prinášajú najmä veľké a stredné firmy realizujúce aplikovaný výskum. Vyplýva to analýzy Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Analýza odporúča upraviť nastavenie superodpočtu pre malé firmy a obmedziť maximálnu výšku čerpania na 4,2 milióna eur.



"Superodpočet patrí medzi najjednoduchšie nástroje štátu na systematickú podporu podnikových investícií do výskumu a vývoja. Jeho výhodou sú najmä jednoduché administratívne podmienky pre firmy aj štát," uviedol podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec. Spoločnosti podnikajúce na území Slovenska si môžu pri uplatnení superodpočtu odpočítať dodatočných 100 % vlastných výdavkov na výskum a vývoj od základu dane. Superodpočet využívalo v roku 2022 okolo 500 firiem, ktoré čerpali daňové zvýhodnenie v objeme 44 miliónov eur.



Nižšia schopnosť superodpočtu priniesť dodatočné investície do výskumu a vývoja v malých firmách indikuje podľa výsledkov analýzy jeho nevhodné nastavenie pre túto veľkostnú kategóriu. "Na úrovni malých firiem je superodpočet potrebné vnímať ako investíciu do budúcnosti, ktorá zvyšuje šance malej inovatívnej firmy stať sa strednou a neskôr veľkou korporáciou," upozornila VAIA. Nastavenie superodpočtu by sa malo preto upraviť tak, aby bol pre takéto firmy dostupnejší. "Odporúčame ho umožniť čerpať aj pre firmy v strate, a to s maximálnym limitom 20.000 až 50.000 eur na firmu," dodala VAIA.



Od roku 2015 firmy využívajúce superodpočet investovali do výskumu a vývoja približne 2,3 miliardy eur, z toho 304,3 milióna eur predstavovali dodatočné investície, ktoré by sa bez podpory superodpočtu neudiali.



Superodpočet podľa analýzy prináša najvyššiu návratnosť pre verejné financie pri sadzbe 100 %. S vyššou sadzbou superodpočtu sa dodatočné investície na 1 euro daňovej úľavy postupne znižujú. VAIA preto odporúča zachovať najmä stabilitu nastavenia superodpočtu na úrovni 100 %, aby si firmy mohli dlhodobo plánovať svoje investície do výskumu a vývoja. Zároveň navrhuje obmedziť maximálnu daňovú úsporu na 4,2 milióna eur na firmu pri dnešnej sadzbe 100 %. To zodpovedá zvýhodnenej investícii v objeme 20 miliónov eur. To by malo zmierniť možné jednorazové vplyvy plnenia dane z príjmov.