Analýza: Na exponovaných adresách v SR a ČR sídli každá trinásta firma

Bratislava 6. apríla (TASR) - Na tzv. exponovaných adresách sídli v SR a v ČR každý trinásty podnikateľský subjekt. Na Slovensku ich využívajú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, na ktoré pripadá viac než tretina celkových daňovo-odvodových záväzkov. Uviedol to v analýze hlavný analytik FinStat Pavol Suďa.



"Spoločnosť FinStat eviduje v Česku a na Slovensku bezmála 1260 takzvaných exponovaných adries. Ide o adresné miesta, na ktorých si registrované sídlo uvádza buď vyšší počet obchodných spoločností, neziskových právnických osôb, respektíve fyzických osôb podnikateľov. FinStat ich nazýva klastrové adresy. Alebo ktoré ako takzvané virtuálne sídlo propagujú konkrétni poskytovatelia, ktorých ponuku FinStat identifikoval vo verejne dostupných zdrojoch informácií," spresnil.



Zdôraznil, že z celkového počtu viac ako 1,5 milióna adresných miest zapísaných v českých a slovenských registroch predstavujú klastrové a virtuálne adresy ani nie jedno promile. No na týchto exponovaných adresách sídli až 7,3 % z celkového počtu aktívnych registrovaných subjektov, čiže každý trinásty a na Slovensku dokonca každý desiaty subjekt.



Dodal, že subjekty registrované na všetkých slovenských exponovaných adresách dlhujú štátu spolu 1,4 miliardy eur. To je viac než tretina záväzkov všetkých slovenských dlžníkov (právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia) k verejnému sektoru.