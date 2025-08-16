< sekcia Ekonomika
Analýza: Na kúpu 3-izbového bytu v Bratislave treba 16 ročných platov
Naopak, najlepšie je na tom podľa analytika Nitriansky kraj, kde si na dvojizbový byt treba šetriť 6,9 roka a na trojizbový byt 9,5 roka.
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Dostupnosť bývania na Slovensku klesá, na kúpu trojizbového bytu v Bratislave treba 16 ročných platov. Mimo hlavného mesta je situácia o niečo lepšia, našetriť na novú nehnuteľnosť však aj tak trvá roky. Zhodnotila to investičná platforma Portu.
„Najväčšou výzvou je zarobiť si na nový byt v Bratislave a jej okolí. Hlavné mesto síce ponúka najvyššie platy, no s veľkým náskokom je tu najdrahšie aj bývanie. Preto na priemerný byt s rozlohou 55 štvorcových metrov (m2) treba v Bratislavskom kraji pracovať až 11,4 roka. Pri 76 m2 trojizbáku je to až 15,8 roka,“ priblížil analytik Portu Marek Malina.
Naopak, najlepšie je na tom podľa analytika Nitriansky kraj, kde si na dvojizbový byt treba šetriť 6,9 roka a na trojizbový byt 9,5 roka. „Zaujímavosťou je vyrovnaná pozícia Prešovského a Košického kraja, kde sú rozdiely iba v týždňoch. Dôvodom je fakt, že v Prešovskom regióne sa síce zarába najmenej, no tento hendikep vyvažujú nižšie ceny nehnuteľností v porovnaní s Košicami,“ doplnil Malina. Pripomenul, že našetriť na nové bývanie je veľkou výzvou a väčšinou sa to nezaobíde bez hypotekárneho úveru.
Najdrahšie nehnuteľnosti na bývanie sú v Bratislavskom kraji s cenou 3549 eur za m2, kým hrubá mesačná mzda tu predstavuje 1901 eur. Najlacnejšie bývanie je v Nitrianskom kraji, kde sa cena pohybuje na úrovni 1503 eur/m2 pri hrubej mzde 1301 eur mesačne.
Podľa analytika nízka dostupnosť bývania je problémom hlavne pre mladých ľudí. „Podľa štatistík Eurostatu až 70,3 % mladých vo veku 18 až 34 rokov žije na Slovensku so svojimi rodičmi alebo na ich účet. Horšie je na tom iba Chorvátsko, kde takto funguje až 76,4 % mladých,“ priblížil Malina. V susednom Česku žije s rodičmi 46 % dospelých vo veku do 34 rokov, najrýchlejšie sa osamostatňujú mladí ľudia v Dánsku a vo Fínsku.
