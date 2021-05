Analýza: Na rekreáciu minie slovenská rodina vyše 1100 eur ročne

Bratislava 11. mája (TASR) – Na rekreáciu a kultúru minie priemerná štvorčlenná slovenská rodina s dvoma dospelými a dvoma nezaopatrenými deťmi do 14 rokov vyše 1100 eur ročne, bratislavská rodina až 1500 eur. Vyčíslila to analytička FinGO.sk Lenka Buchláková. Analýza vychádza z dát Štatistického úradu SR a Eurostatu.



Podiel výdavkov na rekreáciu a kultúru na celkových výdavkoch rodín bol vlani na úrovni 9,8 % a od roku 2007 tieto výdavky rástli ako v jednej z mála európskych krajín. "Dostali sme sa do top európskej päťky, pričom v rámci krajín V4 práve Slováci míňajú na kultúru a rekreáciu najviac peňazí," porovnala Buchláková.



Jednotlivec bez záväzkov žijúci v Bratislave minie v priemere na kultúru a rekreáciu takmer 390 eur, v Prešovskom kraji len 177 eur. Podobné rozdiely eviduje analytička aj v prípade rodín, kým rodina v Bratislavskom kraji minie na rekreáciu a kultúru 1500 eur, tá v Prešovskom kraji niečo vyše 700 eur. "Súvisí to s celkovou ekonomickou situáciou v krajoch, keďže Prešovský kraj má najviac ľudí ohrozených chudobou. Mnohí si nemôžu dovoliť ísť na dovolenku ani raz ročne, a najčastejšie z rodinných rozpočtov zoškrtávajú výdavky na kultúru či šport," vysvetlila analytička.



Pre porovnanie Buchláková vyčíslila, že v Trenčianskom kraji minie priemerná rodina na rekreáciu a kultúru v priemere 1372 eur, v Nitrianskom 1276 eur, v Trenčianskom 1136 eur, v Banskobystrickom a Trnavskom rovnako 1128 eur a v Košickom kraji 908 eur.



V krajinách EÚ od roku 2007 výdavky domácností na kultúru a rekreáciu klesajú. V roku 2019 minuli Európania na tieto účely vyše 710 miliárd eur, čo vychádza na 1400 eur ročne na jedného obyvateľa. Kým v roku 2007 tvorili výdavky na rekreáciu a kultúru 9,3 % z celkových výdavkov domácností, v roku 2019 poklesol tento podiel na necelých 9 %. "Najviac na kultúru míňajú v Dánsku, a to viac ako 12 % z celkových mesačných výdavkov," dodala Buchláková.