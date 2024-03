Analýza: Na Slovensku hrozí firmám zvýšené riziko konkurzov a zániku

Bratislava 10. marca (TASR) - Minulý rok priniesol zvýšenie počtu vyhlásených konkurzov o 51 % na 341. Tieto konkurzy zasiahli podniky, ktoré spolu zamestnávajú približne 1600 ľudí.



"S aktuálnymi vysokými úrokovými sadzbami a rastom nominálnych miezd vyvolaným infláciou sa obchodné subjekty ocitajú pod tlakom, čo môže viesť k finančným problémom a ďalšiemu nárastu konkurzov a zániku firiem," predpokladá v aktuálnej analýze Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Register úpadcov, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, evidoval k 1. marcu tohto roka spolu 3219 aktívnych konkurzných konaní. "Počet vyhlásených konkurzov ročne má rastúci trend od roku 2020, pričom sa ich počet zvýšil z 223 v roku 2022 na 341 v roku 2023. Najväčší podiel konkurzov sa nachádza vo veľkoobchode a maloobchode (22,2 %) a v stavebníctve (11,5 %)," priblížil ISA.



V minulom roku ukončilo na Slovensku podľa údajov Finstatu svoju existenciu 5081 firiem, pričom najväčší podiel bol v stavebníctve. Bolo to menej ako v roku 2022 (6285) a výrazne menej ako v roku 2021 (15.289). Vysoké čísla v rokoch 2021 a 2022 však boli ovplyvnené administratívnymi výmazmi neaktívnych spoločností, upozornil ISA. V roku 2024 predpokladá ďalší nárast zánikov firiem, najmä v dôsledku administratívnych výmazov tých neaktívnych, spôsobených zavedením daňových licencií.



Inštitút pripomenul, že súdy na Slovensku v minulom roku ukončili 9918 konkurzov, čo predstavuje medziročný pokles o 2,8 %. Za roky 2018 až 2023 bol najvyšší počet ukončených konkurzov v roku 2019 (14.483). Len minimálny počet konkurzných návrhov pritom končí povolením reštrukturalizácie, kedy sa firma úspešne ozdraví a môže pokračovať v podnikaní. Vlani to bolo 13 prípadov.



Konkurz môže postihnúť podnik, ktorému sa z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nedarí, priblížil ISA. Firma sa do konkurzu môže dostať buď vlastným návrhom, alebo návrhom veriteľa. "Spravidla počas konkurzu správca ukončí prevádzku podniku a predá majetok úpadcu. Cieľom je uspokojiť veriteľov čo najrýchlejšie a v najväčšej možnej miere. Úpadca je v tomto období chránený pred exekúciami a inými súdnymi konaniami," doplnil inštitút.