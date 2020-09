Analýza: Najväčšou oblasťou podnikania sú činnosti záujmových združení

Bratislava 19. septembra (TASR) - Najčastejším odvetvím podnikania právnických osôb na Slovensku sú činnosti záujmových združení, pod ktoré spadajú neziskové organizácie, občianske združenia či rôzne zväzy, kluby, hnutia a spolky. Takouto formou podnikania sa aktuálne na Slovensku zaoberá až 27.246 subjektov. Druhou najviac zastúpenou oblasťou je maloobchod v nešpecializovaných predajniach a treťou je sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom. Vyplýva to z aktuálnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.



Oblasť podnikania neziskoviek, združení, zväzov a spolkov patrí do prvej trojice najobľúbenejších už dlhšie. "Dokazuje to nielen ich počet, ktorý výrazne prevyšuje druhú najčastejšiu oblasť podnikania na Slovensku, no dokazujú to aj samotné prírastky. Ročne totiž pribúdajú stovky nových subjektov a táto oblasť patrí do top desať s najrýchlejšie rastúcim počtom nových subjektov. Dôvod je ten, že táto oblasť v sebe zahŕňa veľmi širokú škálu podnikateľských činností," priblížila analytička Bisnode Petra Štěpánová.



Analýza vychádzala z údajov o viac ako 400.000 právnických osobách a o takmer pol milióne fyzických osôb. Do top trojice najčastejších odvetví právnických osôb sa zaraďujú poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, ktorým sa venuje 19.355 subjektov a ostatné pomocné obchodné činnosti. Tie uvádza ako predmet podnikania 18.351 subjektov.



Fyzické osoby najčastejšie podnikajú v sektore zemných prác. Živnosť tam má založenú 29.941 osôb, pričom táto oblasť patrí aj medzi najrýchlejšie rastúce. Len od konca minulého roka pribudlo dva a pol tisíca fyzických osôb, ktoré začali pracovať v oblasti stavebníctva. Druhou najviac zastúpenou oblasťou je maloobchod v nešpecializovaných predajniach s počtom 22.115 subjektov a treťou s počtom 19.690 subjektov je sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom.